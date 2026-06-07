Salud visual en las infancias: se entregaron más de 1.000 anteojos gratuitos en Concordia con el programa «Ver para Ser Libres»

Con cifras que demuestran el alto impacto de las políticas de cercanía en el territorio, concluyó en nuestra ciudad la primera etapa del operativo sanitario correspondiente al programa nacional «Ver para Ser Libres». La iniciativa, destinada a niños y adolescentes en edad escolar (de 6 a 17 años), cerró sus primeras jornadas en Concordia con un total de 1.107 anteojos entregados de forma completamente gratuita.

El abordaje integral es coordinado de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Entre Ríos, en una articulación directa con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el gobierno local. El propósito fundamental de esta política pública es garantizar el derecho pleno a la salud visual, combatiendo la deserción o las dificultades escolares asociadas a problemas de visión no tratados.

Camiones sanitarios con laboratorios móviles

Durante los primeros cinco días de despliegue en diferentes puntos estratégicos de Concordia, el operativo contó con la presencia de dos unidades móviles de alta complejidad. Estos camiones sanitarios están completamente equipados con tecnología de última generación para la atención oftalmológica.

La particularidad y eficiencia del sistema radica en que los móviles no solo funcionan como consultorios para los test de agudeza visual, sino que también albergan un taller óptico en su interior. Esto permitió que los anteojos recetados fueran confeccionados y entregados en el acto a cada uno de los beneficiarios, evitando demoras de traslado y garantizando una solución inmediata.

Balance positivo: los números en Concordia

Según los datos oficiales del balance de cierre suministrados a 7Paginas, las jornadas de abordaje territorial en la ciudad arrojaron los siguientes resultados:

1.217 controles oftalmológicos médicos realizados a niños, niñas y adolescentes.

1.107 anteojos recetados, fabricados y entregados sin ningún tipo de costo para sus familias.

El recorrido del programa por la provincia

El éxito de la convocatoria en Concordia marca el punto de partida de una estrategia territorial extensiva que busca recorrer la provincia de Entre Ríos de manera federal.

Desde la organización confirmaron que el cronograma planificado continuará su marcha durante las próximas semanas con un itinerario que contempla alcanzar un total de 10 departamentos y 16 localidades entrerrianas, llevando equidad en el acceso a la salud y mejoras directas en la calidad de vida de miles de estudiantes de la provincia.