Samba Bera, la comparsa que causa sensación en Federación

Federación, consolidada como destino turístico, colmó su capacidad hotelera durante el fin de semana largo, lo que se reflejó en una multitud de visitantes que acompañaron el espectáculo y vibraron con cada pasada.

Cabe recordar que Samba Bera surgió como un desprendimiento de la última campeona, Ara Mombay, pero en esta edición llegó con mayor estructura, más integrantes y un renovado impulso. Su presentación confirmó que será una de las firmes candidatas a quedarse con la corona del carnaval.

Al término del desfile, el presidente de la comparsa, Luca Burna, dialogó con un cronista de 7Paginas y expresó su satisfacción por lo vivido. “Salimos contentos, felices, como todas las noches que venimos desfilando. Siempre llevamos la pasión y las ganas de competir y de ganar. Estamos muy orgullosos de la comparsa que presentamos y del acompañamiento de la gente”, afirmó todavía con la adrenalina del show.

Consultado sobre la prolijidad y el nivel alcanzado, Burna destacó que el resultado es fruto del esfuerzo colectivo. “Se logra con mucho trabajo, dedicación y compromiso desde todos los puntos, desde el principio hasta el final. Cuando la base está bien consolidada, después todo se construye solo”, señaló.

El dirigente remarcó el rol fundamental de la comisión y de cada uno de los integrantes que forman parte del proyecto. Mencionó especialmente a Pablo Liberatori, Vera Peralta, Marcelo Sguerzo, Corina Sala, Patito Rosatelli, Claudia, Mabel, Jorge y al diseñador Walter Malvicino, entre muchos otros, subrayando que “todos son importantes”.

Samba Bera no solo se destaca en la pista, sino también en una etapa clave para el carnaval local, donde las comparsas tienen una participación activa en la organización. Para Burna, el crecimiento debe ser conjunto: “Queremos ser mejores en todo lo que podamos y hacer crecer a Federación en el ambiente carnavalístico. Hay mucho potencial y se puede explotar aún más”.

El entusiasmo del público fue uno de los puntos más altos de la noche. Según el propio presidente, la respuesta de la gente remite a los primeros años del carnaval, cuando la pasión se vivía con intensidad en cada rincón de la ciudad. “Es positivo para todos: para el carnaval, para la gente y para Federación”, sostuvo.

Con un comienzo arrollador y el respaldo masivo del público, Samba Bera ya marca el pulso de una edición que promete emociones fuertes y que, recién iniciada, comienza a perfilar a sus grandes animadores.

Fotos: ADN Federación

Redacción de 7Paginas