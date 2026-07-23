San Cayetano: se aprobó la exención de tasas para feriantes y Azcué afirmó «es el primer paso de un camino que queremos recorrer juntos»

El Concejo Deliberante de Concordia aprobó por unanimidad una ordenanza impulsada por el intendente Francisco Azcué que exime, por única vez, del pago de los cánones municipales a los feriantes, emprendedores y prestadores de servicios que participen de la Fiesta Patronal de San Cayetano 2026.

La iniciativa, presentada por el bloque oficialista a pedido del Departamento Ejecutivo, tiene como objetivo aliviar la carga económica de quienes desarrollarán actividades comerciales durante una de las celebraciones religiosas y populares más importantes de la ciudad, además de acompañar la recuperación de Villa Zorraquín, uno de los sectores afectados por el reciente temporal.

La exención alcanzará a todas las personas que se inscriban a través de la Subsecretaría de Gobierno para participar de la festividad y tendrá vigencia únicamente para la edición 2026, dejando expresamente establecido que la medida posee carácter excepcional y no constituye un antecedente para futuras celebraciones.

Tras la aprobación de la ordenanza, el intendente Francisco Azcué señaló que la decisión responde a la necesidad de generar herramientas que favorezcan el trabajo de quienes participan cada año de la tradicional festividad.

«Creemos en un Estado que acompaña y facilita. Por eso impulsamos esta exención para favorecer la participación de todos aquellos que quieran trabajar durante la Fiesta de San Cayetano, eliminando un costo y generando mejores condiciones para que puedan desarrollar su actividad», expresó.

«Frente a una situación excepcional, el Estado debe generar herramientas que acompañen a quienes hacen un esfuerzo todos los días. Esta medida busca facilitar el trabajo de emprendedores, feriantes y prestadores de servicios, permitiendo que más vecinos puedan aprovechar una celebración tan importante para Concordia», sostuvo.

Azcué destacó además que la exención representa el comienzo de un trabajo conjunto con el sector.

«Este es el primer paso de un camino que queremos recorrer junto a los feriantes. La intención es seguir dialogando, escuchando sus necesidades y construir, de manera conjunta, herramientas que permitan fortalecer su trabajo», afirmó.

Una de las celebraciones más importantes de la ciudad

La Fiesta Patronal de San Cayetano constituye uno de los principales acontecimientos religiosos, sociales y culturales de Concordia, convocando cada año a miles de vecinos de distintos barrios, localidades entrerrianas y visitantes de otras provincias.

Además de su significado religioso, la celebración representa una importante oportunidad de generación de ingresos para artesanos, emprendedores, feriantes y prestadores de servicios, quienes encuentran en este tradicional evento un espacio para desarrollar su actividad comercial y fortalecer la economía local.

Con informacion de prensa municipl

Redaccion de 7Paginas