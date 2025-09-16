San Jaime de la Frontera: trabajan para recuperar la operatividad del cuartel de Bomberos Voluntarios

En el encuentro participaron autoridades municipales, los responsables del proyecto y la diputada provincial Gabriela Lena, quien expresó: “Asumimos el compromiso de sumar esfuerzos para que pronto este cuartel reúna las condiciones necesarias. Es más que importante que la institución pueda regularizarse para brindar este servicio tan significativo para toda la región”.

Una situación delicada

Según había explicado semanas atrás la jefa del Cuerpo Activo, Miriam Godoy, la decisión de suspender la actividad se tomó tras una inspección de Defensa Civil, debido a la falta de seguro, la irregularidad en la personería jurídica y la carencia de equipamiento.

“Nos dieron 30 días para regularizar. La personería jurídica está, pero es irregular. No podemos recibir subsidios ni aportes, y estamos funcionando solo con el apoyo de vecinos, socios y el municipio”, señaló.

Según lo indicado a 7Paginas, actualmente, el cuartel cuenta con seis bomberos recibidos y aspirantes en capacitación, que trabajan con equipamiento donado por cuarteles colegas. Sin embargo, al estar fuera de operatividad, en caso de incendios o emergencias en la zona de cobertura, deberán intervenir cuarteles de localidades cercanas, con la dificultad que representan las distancias geográficas.

El pedido de una solución urgente

La comunidad local expresó su preocupación y la necesidad de una pronta regularización, ya que la falta de operatividad representa un riesgo para toda la región frente a posibles siniestros.

Fiesta del Estudiante

Durante su visita a San Jaime, la diputada Lena también hizo entrega de la Declaración de Interés de la Fiesta del Estudiante por parte de la Cámara de Diputados.

“Se trata de una celebración que, desde 1970, forma parte del patrimonio cultural y social de la localidad, y que sigue siendo un espacio de encuentro, creatividad y participación juvenil”, destacó la legisladora.