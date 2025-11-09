7PAGINAS

Domingo 9 de noviembre de 2025
San Jaime: una mujer policía fue agredida con un golpe de puño en el rostro

Un violento hecho se registró en la madrugada de este domingo en la localidad de San Jaime de la Frontera, donde una mujer policía resultó lesionada tras recibir golpes de puño en el rostro durante una gresca ocurrida en un baile.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Según se informó a 7Paginas, el episodio tuvo lugar pasadas las 05:00 horas en el Club Frontera, donde se desarrollaba un baile de agrupaciones. Personal policial que cumplía servicio adicional en el interior del local intervino al producirse un altercado entre varios masculinos.

Mientras los uniformados intentaban retirar a los involucrados, uno de ellos reaccionó violentamente y agredió a una funcionaria policial, propinándole golpes de puño en el rostro. Ante la situación, el agresor fue reducido en el lugar y, por disposición de la autoridad judicial, quedó detenido bajo los cargos de resistencia a la autoridad y lesiones.

La funcionaria herida fue asistida en el Hospital San Vicente, donde se constató que presentaba hematomas faciales y un corte en el párpado izquierdo, permaneciendo en observación y a la espera de estudios complementarios.