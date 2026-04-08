San José: Allanaron una vivienda por una causa de abuso sexual y promoción de la prostitución

Un importante despliegue policial sacudió la tranquilidad de la ciudad de San José este martes por la tarde. Bajo las directivas de la Justicia de Concepción del Uruguay, las fuerzas de seguridad allanaron una vivienda en el marco de una causa de extrema gravedad, caratulada como “Supuesta Promoción de la Prostitución Agravada y Abuso Sexual con Acceso Carnal Reiterado”.

El operativo comenzó alrededor de las 15:45 en un domicilio ubicado sobre calle San Lorenzo. La medida fue ejecutada mediante un oficio exhorto y contó con la participación de diversas áreas de la Policía de Entre Ríos, dada la complejidad y sensibilidad de los delitos investigados.

Secuestro de material clave

Durante el procedimiento, que se desarrolló con la presencia de la abogada defensora del imputado, el personal policial realizó una minuciosa requisa de la finca. Como resultado, se procedió al secuestro de varios teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos.

Estos dispositivos serán sometidos a peritajes informáticos por parte de especialistas, con el objetivo de hallar registros, comunicaciones o material multimedia que puedan estar vinculados directamente a las graves imputaciones que pesan sobre el sospechoso.

Orden de detención y búsqueda

Tras el cierre del operativo, se confirmó de manera extraoficial que la Justicia ha librado una orden de detención inmediata para el sospechoso, un hombre de aproximadamente 65 años de edad.

Las autoridades policiales y judiciales han solicitado que, ante cualquier información sobre su paradero o en caso de ser localizado, se dé aviso urgente a la Agente Fiscal N° 4 de Concepción del Uruguay, la Dra. María Albertina Chichi, quien lleva adelante la instrucción de la causa.

Trabajo conjunto

Dada la magnitud del caso, el operativo requirió una intervención coordinada de distintas reparticiones:

División Investigaciones e Inteligencia Criminal (Departamentales Colón y Uruguay).

División Policía Científica.

Comisaría de San José.

El caso ha generado una fuerte repercusión en la comunidad del departamento Colón y Uruguay debido a la naturaleza de los delitos denunciados. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan con tareas de inteligencia para dar con el paradero del implicado.

Fuente: 03442