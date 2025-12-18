San José de Feliciano: Aprobaron la concesión del Frigorífico Multiespecies con una inversión de 3 millones de dólares

La empresa de capitales asiáticos BBS FRIGORÍFICO SA será la encargada de llevar adelante el proyecto, con un desembolso inicial de 3 millones de dólares. Esta inversión privada busca rescatar y finalizar una infraestructura que, tras años de abandono, se había convertido en un «elefante blanco» inalcanzable para las arcas municipales debido al complejo contexto económico nacional.

Desde el Ejecutivo local destacaron que este paso es una respuesta directa a la demanda histórica de trabajo en Feliciano. «Asumimos este compromiso con mucha esperanza, dando los pasos necesarios para saldar la deuda de generación de empleo que tenemos con nuestra gente», señalo el intendente Damián Arévalo .

Se estima que la puesta en marcha del frigorífico generará, en su primera etapa, entre 40 y 50 puestos de trabajo directos, además de un «círculo virtuoso» de empleos indirectos que dinamizará el comercio y los servicios locales.

Articulación público-privada y control estatal

El proyecto no solo representa un avance económico, sino también un modelo de gestión. Desde el municipio enfatizaron que el Estado debe articular esfuerzos con el sector privado para mejorar la calidad de vida, siempre bajo un riguroso marco de legalidad y respetando los procedimientos ambientales aprobados por el Gobierno de Entre Ríos.

Ante las voces disidentes, la administración fue clara: habrá un estricto control estatal sobre el patrimonio concesionado. «Con el mismo ímpetu con el que impulsamos esta medida, nos encargaremos de supervisar que se cumpla estrictamente lo proyectado».

De la parálisis al desarrollo

La reactivación de esta obra a medio construir simboliza un cambio de paradigma para el norte entrerriano. En un escenario nacional donde el cierre de empresas es moneda corriente, la llegada de capitales extranjeros que apuestan por Feliciano se percibe como una oportunidad única de desarrollo.

Con la aprobación del HCD, San José de Feliciano deja atrás años de abandono para empezar a escribir una nueva página en su historia productiva, con la mirada puesta en el crecimiento, la exportación y el bienestar de cada vecino.