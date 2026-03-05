San José de Feliciano palpita la 52ª Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano

El jefe comunal destacó que el público se encontrará con importantes mejoras en el Predio Multieventos Feliciano, diseñadas para optimizar la comodidad y la seguridad. Asimismo, Arévalo subrayó el compromiso con la cultura propia: «En nuestro escenario, los artistas locales tienen una oportunidad central de mostrar su talento ante el gran público, reafirmando nuestra identidad», señaló.

Tras un balance satisfactorio de los recientes carnavales, el intendente valoró la importancia de estos eventos para la microeconomía local. La fiesta, financiada con recursos propios, se rige bajo una política de entradas accesibles, lo que garantiza el acceso masivo y dinamiza el sector de servicios, generando empleo genuino para los vecinos a través de la atención.

Detalles de la Programación

La cartelera ya comienza a tomar forma con figuras de relieve:

El reconocido folclorista Iván Ruiz es uno de los primeros grandes confirmados.

La Gran Jineteada tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el Predio «El Lucero», con montas de primer nivel.

Innovación en el Predio: Se han habilitado 60 espacios exclusivos frente al escenario para que los asistentes disfruten con sus propios sillones.

La venta anticipada ya se encuentra disponible a través de la plataforma de Simplepass. Además, la organización mantiene abierta la convocatoria para feriantes, puestos y cantinas, invitando a los emprendedores a ser parte de esta gran vidriera productiva.

Programa de Actividades 2026

Jueves 5 Pre-Festival Miguel Benítez: Certamen de nuevos valores y apertura en la Sociedad Rural desde las 14:30 hs. Gratis

Viernes 6 Apertura oficial en el escenario mayor «Lázaro Blanco». Actúan: Pasión Campera, Iván Ruiz, Vidaleros y artistas locales. $5.000

Sábado 7 Noche central. Actúan: Christian Herrera, Bocha Sheridan, Tolato Trío, Vikingo Correa y Marcos Castelló. $20.000

Domingo 8 Cierre del festival. Actúan: Los Herrera (show 22:30 hs), Monchito Merlo y la elección de la Embajadora. $20.000

Información del Evento

Lugar: Predio Multieventos (Escenario Mayor «Lázaro Blanco»), San José de Feliciano.

Entradas: Podés adquirir tus entradas anticipadas de forma online a través de SimplePass o de manera presencial en el Punto NAC de la ciudad.

Servicios: El predio contará con feria de artesanos, quinchos con comidas típicas y puestos gastronómicos.

Recomendación: La organización invita a los asistentes a llevar su propio mate y sillones para mayor comodidad.