San José se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Campamentista

La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, junto con la Municipalidad de San José, presentó este martes una nueva edición de esta festividad que se ha consolidado como uno de los encuentros más representativos del verano entrerriano y que, año tras año, muestra un renovado interés por las nuevas modalidades de campamentismo y la vida en entornos naturales.

Durante la presentación, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó la vigencia de esta celebración: «La del Campamentista es una fiesta tradicional que se viene revitalizando. Hay un renovado gusto, especialmente en los jóvenes, por el contacto con la naturaleza y por nuevas formas de disfrutar el campamento. Estas propuestas fortalecen el turismo y dinamizan la actividad en cada localidad».

Por su parte, el intendente de San José, Gustavo Bastián, brindó detalles sobre la organización y remarcó el trabajo conjunto: «Este fin de semana vamos a estar realizando la Fiesta del Campamentista con actividades recreativas durante el día en la playa y espectáculos musicales por la noche. Es una propuesta accesible, pensada para que las familias puedan disfrutar del balneario y participar de los shows en el anfiteatro natural». Además, subrayó el buen desempeño turístico de la ciudad, con niveles de ocupación que ya superan el 70 por ciento.

En tanto, la secretaria de Educación, Cultura y Turismo de San José, Anabella Lubo, detalló la grilla artística y recreativa: «El viernes tendremos una previa en la playa con disc jockeys y batucadas locales; el sábado, una noche de rock con tributos a grandes bandas nacionales y el domingo una noche de música tropical con artistas locales, provinciales y reconocidos en el nivel nacional; con la participación de artistas como Los Charros, Capelina, La Repandilla, Monos en Jeep, Rey Garufa, entre otros. La expectativa es muy alta y la propuesta combina música, juegos, sorteos y actividades recreativas durante toda la jornada».

La Fiesta del Campamentista se desarrollará en el balneario camping San José, que contará con su camping habilitado, servicios completos, propuestas gastronómicas y precios accesibles, permitiendo a visitantes y residentes disfrutar de una experiencia integral en un entorno natural privilegiado.

Esta iniciativa reafirma el valor de las fiestas populares como motor del turismo, generadoras de movimiento económico y espacios de encuentro para entrerrianos y turistas que eligen el verano en la provincia.