San José será sede del foro «Entre Ríos Tiene Futuro» con la participación de un funcionario de Axel Kicillof

La actividad es impulsada por el Frente Popular Patria y Futuro – Movimiento Derecho al Futuro, con el objetivo de generar un espacio de intercambio político y debate sobre el presente y el futuro de Entre Ríos y del país.

Participará el ministro de Gobierno de Buenos Aires

El encuentro contará con la presencia de Carlos «Carli» Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales dirigentes políticos que integran el equipo del gobernador Axel Kicillof.

Según señalaron los organizadores a 7Paginas, la participación del funcionario bonaerense permitirá compartir la experiencia de gestión que lleva adelante la administración de Kicillof, haciendo eje en políticas vinculadas con la educación pública, la salud, la producción, la industria nacional, el empleo y la defensa de los derechos sociales.

Convocatoria a la militancia entrerriana

Desde la organización destacaron que el foro busca reunir a militantes de toda la provincia para debatir propuestas y fortalecer la construcción política de cara a los desafíos que enfrenta Entre Ríos.

En ese sentido, afirmaron que la iniciativa apunta a promover «una Argentina con más trabajo, producción, justicia social y un Estado presente», destacando la importancia de la organización popular y la participación ciudadana.

Asimismo, remarcaron que el encuentro estará abierto a jóvenes, trabajadores, jubilados, estudiantes, referentes sociales, sindicales y vecinos interesados en participar del intercambio de ideas.

Un espacio para debatir el futuro

Los organizadores sostuvieron que el foro pretende consolidarse como un ámbito de discusión sobre el modelo de provincia y de país que proponen, tomando como referencia la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Bajo el lema «Entre Ríos Tiene Futuro, Axel es la Esperanza», la jornada buscará promover el debate sobre políticas públicas, desarrollo, igualdad y justicia social, convocando a la militancia entrerriana a participar activamente del encuentro que tendrá lugar el próximo sábado en la ciudad de San José.