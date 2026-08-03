San Salvador vivió una verdadera fiesta del deporte con la tercera fecha del Duatlón y el Circuito Jeep 5K

San Salvador fue escenario de una hermosa jornada deportiva al recibir una nueva fecha del Circuito Provincial de Duatlón, disputado en forma simultánea con el novedoso Circuito Jeep 5K. La tarde acompañó de manera perfecta para que los atletas de toda la provincia y la región brindaran un espectáculo de alto nivel competitivo.

En el plano del Duatlón, la tercera fecha volvió a confirmar el excelente momento que atraviesan los representantes del Nikaia Team. Los concordienses Eduardo Pelichero en caballeros y Ana María Brunini en damas se impusieron con solvencia en sus respectivas categorías, afirmando sus aspiraciones de revalidar el título provincial en la presente temporada.

El podio masculino se completó con el histórico Nelson Federico Rode (Concepción del Uruguay) en el segundo lugar y Faustino Marso (San José) en la tercera colocación. Entre las damas, el segundo puesto quedó en manos de la concordiense Ana Moreno, mientras que el tercer escalón del podio fue para Virginia Moulia, también de Concordia.

Por el lado de las postas, en un final reñido que hizo vibrar al público presente, el triunfo quedó para la dupla local integrada por Richard Lemos y Carlos Almada.

Éxito rotundo del Circuito Jeep 5K

Una de las grandes sorpresas de la jornada fue la masiva respuesta de atletas en la segunda fecha del certamen paralelo de 5 kilómetros. Con 80 competidores en la línea de largada, la prueba demostró el crecimiento a pasos agigantados de este campeonato, nacido esta temporada para saldar una fuerte demanda de pruebas de calle en la región.

En la rama masculina, Bruno Medina Colombo —quien venía de lograr el segundo puesto en Colonia Ayuí— tuvo su revancha y se quedó con una contundente victoria. Fue escoltado por Lisandro Frossard (Colón), de destacada actuación, y por el concordiense Silvio Altamirano, quien completó el podio.

En la categoría femenina, Lorena Luchini repitió el triunfo obtenido en la fecha inaugural y volvió a subir a lo más alto del podio. Detrás de la vencedora concordiense arribaron Romina Alves en el segundo puesto y la experimentada Lilian Cebrián en el tercer lugar.

El balance final para la Asociación Concorredores de Pruebas Combinadas (A.C.P.C.) fue sumamente positivo, destacándose la conformidad y el entusiasmo demostrado por los atletas tanto por la logística como por la exigencia de los circuitos.

La realización contó con un gran despliegue del Club Ciclista Unidos San Salvador y la Dirección de Deportes municipal, junto al trabajo coordinado de la Dirección de Tránsito y la Policía, garantizando una prueba prolija, segura y con un notable acompañamiento de los medios de prensa locales.

La próxima cita: El calendario para ambos certámenes tendrá su continuidad el próximo domingo 23 de agosto en el Autódromo de Concordia, fecha que incluirá además el espacio para las categorías infantiles.

Con información de prensa A.C.P.C

Redaccion de 7Paginas