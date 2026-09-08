Sanatorio Concordia: PAMI no concurrió a la reunión convocada por los concejales

En medio de la preocupación generada por la finalización del vínculo entre PAMI y el Sanatorio Concordia, este martes se realizó una reunión en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante, convocada por el cuerpo legislativo para conocer la situación y buscar alternativas que permitan llevar tranquilidad a los afiliados.

El encuentro fue encabezado por la viceintendente y presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, y contó con la participación de concejales de los distintos bloques políticos.

Sin embargo, uno de los actores centrales de la convocatoria no estuvo presente. Las autoridades de PAMI UGL 34 habían sido invitadas a participar, pero la directora ejecutiva de la delegación local no concurrió debido a que, según se informó durante la reunión, desde PAMI Central no autorizaron su asistencia.

Ante esta situación, los representantes del organismo serán convocados nuevamente en una fecha a definir.

El Sanatorio explicó el conflicto

La exposición quedó entonces a cargo del presidente de Sanatorio Concordia Sociedad Anónima, Andrés Lemesoff, y del gerente general de la institución, Julio Lascurain, quienes brindaron detalles sobre el proceso que desembocó en la finalización del convenio con la obra social de los jubilados.

Los directivos respondieron las preguntas formuladas por los concejales y explicaron las gestiones realizadas desde mayo, incluyendo las conversaciones mantenidas con las autoridades locales de PAMI.

Según señalaron, a partir de la mediación local se había conseguido concretar una audiencia con directivos de PAMI Central en Buenos Aires para el pasado 6 de agosto. No obstante, el encuentro fue suspendido apenas 24 horas antes, debido a la renuncia de funcionarios del área a nivel nacional.

Desde entonces, de acuerdo con lo expuesto por la conducción del sanatorio, la reunión no volvió a ser reprogramada y tampoco se retomaron nuevos contactos institucionales.

Reclamo por el desfase de costos

Durante el encuentro, las autoridades del Sanatorio Concordia hicieron hincapié en el impacto que tiene el desfasaje entre los valores de las prestaciones y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado desde 2023.

Según explicaron, no se trata de una problemática exclusiva de Concordia, sino de una situación que afecta al sistema de salud y a prestadores vinculados con PAMI en distintos puntos del país.

Los directivos también detallaron que el vínculo prestacional con la obra social finalizó formalmente el 31 de agosto por decisión de PAMI, luego de un período de aproximadamente 70 días en el que se realizaron distintas gestiones.

En ese lapso, indicaron, se enviaron notas informales, presentaciones formales y cartas documento, pero no se obtuvieron respuestas concretas que permitieran resolver el conflicto.

Ante la falta de interlocutores con capacidad para avanzar en una solución, la institución decidió plantear la situación ante el Concejo Deliberante.

Los concejales buscarán una nueva instancia de diálogo

Al finalizar la reunión, Reta de Urquiza y los concejales agradecieron la presencia de los representantes del Sanatorio Concordia y pusieron a disposición el ámbito legislativo para continuar trabajando sobre el tema.

El objetivo planteado es generar una mesa de diálogo entre las partes y encontrar alternativas que permitan destrabar el conflicto, teniendo como principal preocupación la situación de los afiliados de PAMI que requieren atención médica en Concordia.

La ausencia de la delegación local de PAMI dejó pendiente una parte central de la discusión, por lo que desde el Concejo Deliberante anticiparon que volverán a convocar a sus autoridades para conocer su posición y avanzar en la búsqueda de una solución.