Sangriento final para “Joselo” Cassette: lo mató su sobrino en un campo de Federal

La tranquilidad de Colonia San Lorenzo, en el Departamento Federal, se vio sacudida este jueves por un desenlace fatal que terminó con la vida de José Oscar “Joselo” Cassette, de 58 años. El hombre, conocido por un resonante prontuario criminal, fue ultimado por su propio sobrino de 32 años en medio de un campo ubicado a unos mil metros de la Ruta Nacional 127.

La secuencia del crimen

El sangriento episodio ocurrió pasadas las 18:00 horas. Según las primeras reconstrucciones, el joven de 32 años se encontraba buscando leña dentro del establecimiento rural cuando fue interceptado por su tío. Lo que comenzó como un altercado verbal —producto de un encono familiar de larga data— escaló rápidamente hacia la violencia física.

De acuerdo a las versiones preliminares, «Joselo» habría atacado a su sobrino con un cuchillo, provocándole heridas cortantes. En respuesta, el joven extrajo un arma de fuego y efectuó el disparo que impactó de lleno en el cuerpo del ruralista, quien falleció de forma instantánea en el lugar.

Entrega y peritajes

Horas más tarde, el autor del disparo se presentó voluntariamente en los tribunales de Federal acompañado por su abogado defensor. Presentaba heridas que, si bien no eran de gravedad, fueron constatadas por el médico forense. El fiscal en turno dispuso que el hombre quede alojado en sede policial bajo custodia.

En el lugar de los hechos, el Jefe Departamental Marcelo Della Giustina, junto a la fiscal Dra. Eugenia Molina y peritos de Criminalística, secuestraron dos armas de fuego y otros elementos de interés para la causa. La investigación ahora se centra en determinar si el joven actuó en legítima defensa ante el ataque inicial de su tío.

Un apellido marcado por el crimen en las «Cinco Esquinas»

La muerte de Cassette reaviva en la memoria colectiva uno de los crímenes más mediáticos de la última década en Entre Ríos. En el año 2012, «Joselo» protagonizó un feroz ataque en la zona de Cinco Esquinas, en Paraná.

En aquella oportunidad, el 9 de marzo de 2012, Cassette circulaba en una camioneta Toyota Hilux cuando inició una discusión de tránsito con Juan Francisco Lazaga, un agente penitenciario que viajaba en moto junto a su esposa por avenida Almafuerte.

Al llegar al semáforo, Cassette descendió de forma abrupta de su vehículo y, con un arma blanca, le propinó tres puñaladas mortales a Lazaga frente a la mirada de testigos. Por ese hecho, fue condenado en un juicio abreviado a la pena de ocho años de prisión por homicidio simple, condena que cumplió en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.

Hoy, catorce años después de aquel suceso en la capital provincial, la violencia volvió a encontrar a Cassette, esta vez en el ámbito rural y de manos de su propio círculo familiar. El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue hospitalaria para la realización de la autopsia correspondiente.

Con informacion de Radio Integración

Redaccion de 7Paginas