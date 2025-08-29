Santa Ana avanza con la concreción de su Parque Termal

El Presidente Municipal, Rogelio Zanandrea, junto a la presidenta del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, Arq. María Silvina Palacios, rubricaron un convenio que permitirá llevar adelante todas las etapas del “Concurso Provincial de Ideas y Anteproyecto para el Parque Termal de Santa Ana”, instancia fundamental para definir el diseño y el rumbo de esta obra estratégica para la ciudad.

Cabe recordar que el 30 de agosto se cumple un año del surgimiento del agua termal en la localidad, hecho que marcó un antes y un después en la historia de Santa Ana y que abrió la puerta a un proyecto de enorme proyección turística.

“Nuestro sueño que se hizo realidad sigue creciendo”, expresó el intendente Zanandrea, destacando la importancia de este nuevo acuerdo que permitirá avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable, inclusivo y competitivo para la región, consolidando al agua termal como motor de crecimiento económico y social para toda la comunidad.

Con información de prensa municipal Santa Ana

Redacción de 7Paginas