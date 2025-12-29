Santa Ana confirmó los precios de las entradas para la 11ª Fiesta Nacional de la Sandía

La Fiesta Nacional de la Sandía 2026 contará con la presentación de reconocidos artistas como Los Nocheros y Lucas Sugo, además de Michelle Mosna, Monchito Merlo, Miguel Figueroa y un tributo al rock nacional. A esto se sumarán actividades emblemáticas como la elección de la Reina Nacional de la Sandía y la Expo-Sandía, que resaltan la identidad productiva y cultural de la región.

En cuanto al acceso al predio, se informó que el viernes 16 la entrada será libre y gratuita. Para el sábado 17 y el domingo 18, el valor de la entrada general será de 10.000 pesos, mientras que las plateas tendrán un costo adicional de 5.000 pesos.

Las entradas deberán abonarse a partir de los 12 años. Los niños hasta 4 años ingresan sin cargo, mientras que los menores de entre 5 y 11 años abonarán 5.000 pesos. Las personas con discapacidad, presentando el certificado correspondiente, no deberán pagar entrada.

Desde la organización se aclaró que las entradas solo podrán adquirirse en puerta durante los días del evento, con boleterías que abrirán a partir de las 20.30 horas. El estacionamiento tendrá un valor de 5.000 pesos.

Además, se permitirá el ingreso con sillones o almohadones para utilizar en la tribuna y con equipo de mate. No estará permitido ingresar con conservadoras ni bebidas, ni tampoco con mascotas.

De esta manera, Santa Ana se prepara para vivir tres noches de fiesta, música y tradición, reafirmando a la Fiesta Nacional de la Sandía como uno de los eventos más convocantes de la temporada estival en Entre Ríos.