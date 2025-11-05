7PAGINAS

Martes 4 de noviembre de 2025
Santa Ana continúa mejorando su sector termal e invita a disfrutarlo gratuitamente

La Municipalidad de Santa Ana indicó que continúa realizando mejoras en el sector termal, sumando nuevas instalaciones para brindar mayor confort a quienes visitan este espacio que, junto a sus distinguidas playas, espera transformase en uno de los destinos turísticos más elegidos del norte entrerriano.
En esta oportunidad, se instalaron nuevos sanitarios, sombrillas, mesas, bancos y luminarias, con el propósito de ofrecer mejores condiciones a los visitantes y promover un entorno más cómodo y agradable.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que estas obras se enmarcan en un proceso de mejora constante, mientras se avanza en el diseño y planificación del futuro Complejo Termal de Santa Ana, un proyecto que apunta a potenciar el turismo regional y consolidar la identidad termal de la localidad.

Mientras tanto, las autoridades locales invitan a vecinos y turistas a seguir disfrutando de la piscina termal de manera gratuita, en un espacio que combina naturaleza, tranquilidad y belleza.

“Queremos que cada visitante viva una experiencia placentera en este lugar mágico que representa el espíritu de Santa Ana”, expresaron desde la comuna.