Santa Ana continúa mejorando su sector termal e invita a disfrutarlo gratuitamente

En esta oportunidad, se instalaron nuevos sanitarios, sombrillas, mesas, bancos y luminarias, con el propósito de ofrecer mejores condiciones a los visitantes y promover un entorno más cómodo y agradable.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que estas obras se enmarcan en un proceso de mejora constante, mientras se avanza en el diseño y planificación del futuro Complejo Termal de Santa Ana, un proyecto que apunta a potenciar el turismo regional y consolidar la identidad termal de la localidad.

Mientras tanto, las autoridades locales invitan a vecinos y turistas a seguir disfrutando de la piscina termal de manera gratuita, en un espacio que combina naturaleza, tranquilidad y belleza.

“Queremos que cada visitante viva una experiencia placentera en este lugar mágico que representa el espíritu de Santa Ana”, expresaron desde la comuna.