Santa Ana, el pueblo que estuvo a punto de desaparecer y ahora busca consolidarse como destino turístico

El intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, repasó la actualidad de la localidad, sus perspectivas turísticas y los principales proyectos que impulsa la gestión municipal. En diálogo con el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, también habló sobre el posible impacto del fenómeno de El Niño, la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Sandía y el escenario político de cara a las elecciones de 2027.

Santa Ana, ubicada aguas arriba de la represa de Salto Grande, tiene una particularidad que la diferencia de otras localidades de la región: sus playas pueden verse afectadas por las variaciones del nivel del embalse, aunque la localidad fue planificada sobre una cota que permite reducir significativamente el riesgo para la población.

“Nosotros ya hemos tenido que pasar fenómenos parecidos, en 2015, 2019 y también en 2002. La experiencia nos va indicando que ningún tipo de construcción tiene que estar debajo de la cota 37,50”, explicó Zanandrea.

El intendente remarcó que la planificación urbana permite que, ante eventuales crecientes, el principal objetivo sea evitar situaciones sociales derivadas de inundaciones.

“Santa Ana está planificada sobre cota 37,50. En principio no deberíamos tener problemas sociales, y creo que eso es lo fundamental: que ningún gobierno quiere tener gente inundada”, sostuvo.

El desafío de sostener el turismo

El escenario es diferente cuando se habla de la actividad turística. Las playas constituyen actualmente el principal atractivo de Santa Ana y una eventual crecida del embalse podría reducir los espacios disponibles durante la temporada de verano.

Sin embargo, Zanandrea destacó que la localidad cuenta con varios kilómetros de costa y que siempre se procura conservar sectores de playa para los visitantes.

“Hoy por hoy nuestro principal atractivo turístico pasa por las playas y vamos a tener un verano seguramente con el nivel del embalse crecido, pero Santa Ana tuvo la bendición de tener muchos kilómetros de playa y siempre conservamos parte de playa para que la gente la pueda disfrutar”, señaló.

También advirtió que los fenómenos hidrológicos generan otro problema para el municipio: la acumulación de ramas, troncos y residuos que llegan desde aguas arriba.

“Tenemos que estar permanentemente atentos y limpiando, porque estos fenómenos traen de todo del norte del país y del sur de Brasil”, explicó.

Ante la posibilidad de que las imágenes de una creciente puedan generar preocupación en potenciales visitantes, el intendente consideró fundamental mantener una comunicación permanente sobre el estado real de las playas.

“Tenemos que mantener día a día informada a la gente del estado de nuestras playas”, afirmó.

Federación y Santa Ana: el lago como punto de encuentro

Zanandrea sostuvo que el desarrollo turístico de la región requiere una estrategia conjunta entre las distintas localidades.

En ese sentido, mencionó las actividades que Santa Ana comparte habitualmente con Federación y otros destinos cercanos, entre ellas circuitos náuticos y propuestas rurales.

“Tenemos un circuito náutico que nos une Puerto Aventura con Santa Ana y funciona muy bien. Después hacemos un circuito rural con un camión 4×4. Le podemos ofrecer al turista una jornada distinta. De alguna manera, el lago, en vez de separarnos, nos une con Federación”, destacó.

Para el jefe comunal, el turismo debe ser entendido como una actividad colectiva, en la que cada localidad puede ofrecer sus propios atractivos y complementar la propuesta regional.

“Por ahí el que viene a Federación puede disfrutar de las termas, pero hace 80 kilómetros y viene a las playas de Santa Ana. Eso es lo que tenemos que trabajar entre todos, entre las regiones y microrregiones, para potenciar cada uno lo suyo”, sostuvo.

El futuro complejo termal

Uno de los proyectos que genera mayores expectativas en Santa Ana es el desarrollo del complejo termal.

Zanandrea explicó que el municipio avanzó con recursos propios en la perforación y que posteriormente se realizó un concurso público de proyectos arquitectónicos a través del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos.

“Siempre hemos dado pasos cortos, pero precisos. La perforación termal la logramos con recursos municipales, sin aporte del Estado”, señaló.

El proyecto del complejo termal ya cuenta con propuestas ganadoras y el municipio se fijó un plazo de entre dos y tres años para avanzar con su construcción.

La expectativa es que la obra pública vinculada al complejo genere las condiciones para que luego el sector privado desarrolle hoteles, bungalows, cabañas y emprendimientos gastronómicos.

“Los servicios van a ser todos privados. Eso creo que es una motivación importante para que el privado siga invirtiendo en Santa Ana”, afirmó.

En ese sentido, reveló que más de 20 propiedades ya fueron adquiridas por privados con destino turístico, un dato que considera significativo para una localidad que décadas atrás prácticamente no tenía perspectivas de crecimiento.

“Hace 30 años era impensado en Santa Ana. La gente se iba, no había alternativas. Hoy que vengan personas o empresas a invertir y comprar propiedades indica que la proyección turística que tiene Santa Ana a futuro es seria”, sostuvo.

La Fiesta Nacional de la Sandía ya tiene artistas

Otro de los puntos destacados de la entrevista fue la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Sandía, que será la número 40 desde el inicio de la celebración y la duodécima en carácter nacional.

Santa Ana fue una de las primeras localidades de la región en dar a conocer parte de la grilla artística, con la confirmación de Jorge Rojas y La Konga.

Zanandrea explicó que el adelanto responde a una nueva dinámica en la contratación de artistas y a la necesidad de asegurar con anticipación los números principales.

“Los artistas y las productoras van adelantando la agenda. Nosotros tenemos que salir a buscar los artistas que necesitamos porque, si no, se los dan a otra ciudad o a otro festival”, explicó.

El intendente destacó además que cerrar contrataciones con anticipación permite congelar precios frente a la incertidumbre económica.

“Es importante para nosotros y nos da mucha tranquilidad, además de permitirnos seguir dándole prestigio a nuestro festival mayor”, afirmó.

La Fiesta de la Sandía comenzó como una celebración regional, luego pasó a ser provincial y finalmente alcanzó el reconocimiento nacional. Para Zanandrea, la próxima edición tendrá un significado especial porque será la última de la actual gestión municipal.

“Santa Ana estuvo a punto de desaparecer”

Durante la entrevista, el intendente realizó además una particular reconstrucción de la historia de la localidad y recordó las consecuencias que tuvo la construcción de la represa de Salto Grande.

“Santa Ana prácticamente estuvo a punto de desaparecer después de llenar el embalse de Salto Grande”, afirmó.

Según relató, cuando se produjo el llenado del embalse, en 1979, la atención estuvo puesta principalmente en la construcción de la nueva ciudad de Federación, mientras que en Santa Ana quedaron apenas 84 viviendas y sin infraestructura básica.

“Sin servicios comunitarios, sin pavimento, sin cloacas, sin agua potable, sin cordón cuneta. Prácticamente fue destinada a desaparecer”, recordó.

Para Zanandrea, la permanencia de los habitantes y su fuerte sentido de pertenencia fueron determinantes para que la localidad pudiera recuperarse.

“Si hay un pueblo resiliente, es Santa Ana. Ha sabido resurgir e inventarse de alguna manera y hoy lograr los potenciales que tiene”, expresó.

Actualmente, la economía local tiene una fuerte presencia de la actividad citrícola, mientras que el turismo se convirtió en una segunda gran oportunidad de crecimiento.

“El 80 por ciento de nuestra actividad económica es la citricultura y después tuvimos una bendición de la naturaleza, que fueron las playas”, señaló.

El jefe comunal destacó que Santa Ana cuenta actualmente con cobertura total de servicios y que se transformó en un lugar buscado por quienes priorizan tranquilidad, seguridad y naturaleza.

“Trabajamos para seguir potenciando este pueblo que consideramos un lugar único, mágico, para vivir en tranquilidad con la familia”, sostuvo.

El desafío de generar más empleo

Zanandrea consideró que el principal desafío hacia adelante es generar nuevas oportunidades laborales para los vecinos y entendió que el turismo puede convertirse en una herramienta fundamental.

“Siempre falta algo: generar un poco más de mano de obra, y eso creo que nos lo va a dar el turismo”, afirmó.

El intendente aseguró además que los vecinos acompañan el proceso de transformación de la localidad y recordó que la perforación termal fue sometida a una audiencia pública en la que hubo un fuerte respaldo de la comunidad.

“Cuando se trata de lograr el progreso de la comunidad nos juntamos todos”, sostuvo.

2027: el vecinalismo todavía no define candidato

Finalmente, Zanandrea fue consultado por las elecciones de 2027 y el futuro del espacio vecinalista que gobierna Santa Ana desde 2003.

El intendente evitó mencionar nombres y explicó que la definición de candidaturas se realizará más cerca del proceso electoral.

“Generalmente nosotros lo hacemos en el mismo año electoral. Es una cuestión para mantener la unidad del equipo”, señaló.

En ese sentido, recordó que el vecinalismo de Santa Ana gobierna desde 2003 y sostuvo que la continuidad del espacio dependerá de un proyecto colectivo.

“Nosotros no tenemos candidato porque lo nuestro es un proyecto de equipo, un proyecto colectivo. Quien tenga que encabezarlo seguramente va a tener que seguir los lineamientos de nuestro partido vecinal, que no es otra cosa que trabajar para los vecinos”, afirmó.

También explicó que las reuniones que mantienen con otros intendentes vecinalistas a nivel provincial tienen como principal objetivo fortalecer las gestiones municipales.

“Nos reunimos para ayudarnos en la gestión, para generar un poco más de fortaleza cuando vamos a gestionar ante la Provincia y no sentirnos tan solos”, indicó.

Así, mientras Santa Ana prepara una nueva edición de su principal fiesta popular y avanza con el proyecto termal, el municipio apuesta a consolidar una transformación que, según Zanandrea, comenzó desde una localidad que alguna vez estuvo cerca de desaparecer y que hoy busca convertirse definitivamente en uno de los destinos turísticos más importantes del norte entrerriano.