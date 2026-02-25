Santa Ana lanzó la convocatoria para elegir a la Mujer Destacada 2026

Como ocurre desde hace varios años, el municipio impulsa este reconocimiento con el propósito de homenajear a mujeres de la comunidad que, a través de su compromiso y trayectoria, hayan contribuido al crecimiento y fortalecimiento social de la localidad. En esta edición, el lema elegido es “Dar para recibir”.

Desde el gobierno local invitaron a las instituciones a presentar sus propuestas, destacando que la iniciativa busca que toda la comunidad sea parte de la elección.

Entre los requisitos establecidos para la postulación, se indica que la candidata debe ser oriunda de Santa Ana o del ejido rural y tener 55 años o más. Asimismo, deberá contar con una trayectoria pública o privada en beneficio de la comunidad, demostrando espíritu participativo, compromiso desinteresado y colaboración con instituciones y vecinos de la comuna. También se valorará que sea defensora de los valores de la familia y la vida, promoviendo el respeto por uno mismo y por los demás.

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado hasta el miércoles 4 de marzo, a las 12 horas, en la Dirección de Cultura de la Municipalidad. La apertura de los sobres se realizará el 7 de marzo a las 8 horas.

La postulante que reúna la mayor cantidad de votos será designada como la Mujer Destacada 2026 y recibirá su reconocimiento en el acto previsto por el Día de la Mujer.

(Foto: Nélida Castro, la mujer destacada de Santa Ana del año 2025)

Con información de prensa municipalidad de Santa Ana

Redaccion de 7Paginas