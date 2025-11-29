Santa Ana marcó un precedente: entregaron tres viviendas construidas íntegramente con recursos municipales

El intendente Rogelio Zanandrea encabezó la entrega y destacó la relevancia del proyecto: “Hoy hicimos entrega de las tres primeras unidades habitacionales del Programa Municipal de Viviendas ‘Sueños de Hogar’. En un día histórico para nuestra localidad dimos inicio a un gran desafío del gobierno municipal: la construcción de programas de viviendas con financiamiento y mano de obra propia”.

El jefe comunal subrayó que se trata de una política pública pensada para otorgar soluciones concretas a las familias locales. “Esta política del gobierno de Santa Ana tiene como objetivo brindar soluciones habitacionales a familias de nuestra localidad. Desde el gobierno municipal asumimos el compromiso de llevar adelante este programa, reafirmando la decisión de seguir construyendo oportunidades y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, señaló.

En esta primera etapa, el programa contempla la construcción de doce viviendas, distribuidas en dos tipologías adaptadas a las necesidades de los beneficiarios.

Las tres familias que recibieron sus unidades este viernes fueron:

Vivienda N.º 1: Celeste Ruíz Díaz y Juan Torres

Vivienda N.º 2: Sabrina Ojeda y Federico Lencina

Vivienda N.º 3: Belkis González y Pablo Ubarte

Con datos y fotos de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas