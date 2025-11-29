7PAGINAS

Viernes 28 de noviembre de 2025
Santa Ana marcó un precedente: entregaron tres viviendas construidas íntegramente con recursos municipales

El municipio de Santa Ana vivió una jornada significativa con la entrega de las primeras tres viviendas del programa municipal “Sueños de Hogar”, una iniciativa que se desarrolla con financiamiento y mano de obra propios, y que busca dar respuesta a la demanda habitacional de la comunidad.
Redacción 7Paginas

El intendente Rogelio Zanandrea encabezó la entrega y destacó la relevancia del proyecto: “Hoy hicimos entrega de las tres primeras unidades habitacionales del Programa Municipal de Viviendas ‘Sueños de Hogar’. En un día histórico para nuestra localidad dimos inicio a un gran desafío del gobierno municipal: la construcción de programas de viviendas con financiamiento y mano de obra propia”.

El jefe comunal subrayó que se trata de una política pública pensada para otorgar soluciones concretas a las familias locales. “Esta política del gobierno de Santa Ana tiene como objetivo brindar soluciones habitacionales a familias de nuestra localidad. Desde el gobierno municipal asumimos el compromiso de llevar adelante este programa, reafirmando la decisión de seguir construyendo oportunidades y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, señaló.

En esta primera etapa, el programa contempla la construcción de doce viviendas, distribuidas en dos tipologías adaptadas a las necesidades de los beneficiarios.

Las tres familias que recibieron sus unidades este viernes fueron:

Vivienda N.º 1: Celeste Ruíz Díaz y Juan Torres

Vivienda N.º 2: Sabrina Ojeda y Federico Lencina

Vivienda N.º 3: Belkis González y Pablo Ubarte

Con datos y fotos de prensa municipal

