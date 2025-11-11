Santa Ana presentó una tremenda grilla de artistas para la 11° Fiesta Nacional de la Sandía

Desde la Municipalidad de Santa Ana confirmaron a 7Paginas una grilla de lujo, encabezada por Los Nocheros, Lucas Sugo, Michelle Mosna, Monchito Merlo, Miguel Figueroa y su conjunto, El Vikingo Correa, además de un tributo al rock nacional, La Octava y Klandestinos.

La tradicional celebración reunirá a productores, artesanos, emprendedores y miles de visitantes, que cada año llegan para disfrutar de la música, la gastronomía regional y las exposiciones dedicadas a la producción sandiera, símbolo de identidad para toda la comunidad.

“Serán tres días para disfrutar de nuestra ciudad, la música, la cultura, la producción y mucho más”, destacaron desde el municipio.

En los próximos días se darán a conocer los horarios y el orden de las actuaciones, así como las actividades complementarias que formarán parte de esta esperada edición de la fiesta más dulce del verano entrerriano.