Santa Ana proyecta su futuro: se presentó el anteproyecto del nuevo parque termal en Casa de Gobierno

El sueño de la «Santa Ana Termal» comienza a tomar forma arquitectónica. Este jueves, en el Museo de Casa de Gobierno en Paraná, se presentó oficialmente el anteproyecto de lo que será el futuro complejo termal de la localidad. El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos (CAPER).

La presentación marca un hito en el proceso que se inició el pasado 30 de agosto de 2024 con el hallazgo de agua termal en la zona. Ahora, con un diseño definido, el municipio busca consolidarse como el destino número 17 dentro de la oferta termal de la provincia.

Un diseño con identidad regional

El primer premio del Concurso Provincial de Ideas fue otorgado al arquitecto Sebastián Stechina y su equipo. Según explicaron los proyectistas, la propuesta apuesta por la sustentabilidad y el aprovechamiento de los recursos de la zona.

Sistemas locales: Se priorizará el uso de sistemas constructivos vinculados al desarrollo forestal de la región.

Paisajismo: El diseño pone en valor las visuales del lago, integrando el espejo de agua como el recurso escénico principal del complejo.

Simplicidad: El equipo técnico subrayó que buscaron un proyecto «simple y concretable», pensado para una ejecución eficiente.

Apuesta al crecimiento y financiamiento

El intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, se mostró optimista respecto a los plazos: «El paso que seguía era tener el anteproyecto. Ahora trabajamos con la expectativa de conseguir financiamiento para iniciar las obras este mismo año». El objetivo es que el complejo sea una realidad en un plazo de dos a tres años.

Por su parte, Jorge Satto, presidente del Ente Mixto de Turismo (EMTURER), elogió la gestión local: «Aparece un municipio ordenado y sólido que con mucho ingenio construyó su espacio turístico y ahora hace una apuesta gigantesca». Satto destacó que el termalismo es la «carta distintiva» de Entre Ríos que permite romper la estacionalidad turística.

Exposición abierta

La presidenta del Colegio de Arquitectos, Mariela Gallichio, celebró la participación de 39 profesionales en el certamen, lo que garantizó una «gran riqueza creativa» en las propuestas.

Para aquellos interesados en conocer los detalles visuales de la futura obra, los trabajos distinguidos en el concurso permanecerán expuestos en el Museo de Casa de Gobierno durante los próximos 15 días.

Dato: El futuro parque de Santa Ana se sumará al corredor termal provincial, que actualmente cuenta con 16 complejos activos, fortaleciendo el eje turístico de la costa del Uruguay.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas