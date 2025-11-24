Santa Ana recibió un nuevo tractor y avanza en los trabajos de preparación de sus playas

La maquinaria fue entregada sin costo para el municipio, en el marco del convenio establecido por la aprobación de la subdivisión de suelo en el área borde de lago, de acuerdo con la Ordenanza N° 32/2007 y su modificatoria Ordenanza N° 06/2025 del Honorable Concejo Deliberante. Se trata de la segunda entrega prevista como compensación por parte de los loteantes.

El acuerdo incluye además la entrega futura de nuevos vehículos para la comuna:

Un camión Zanella Z Truck 0 km, en febrero de 2026.

Una Pick Up Montana LT 0 km, en abril de 2026.

Un camión Iveco Tector 150 E21 0 km, en mayo de 2026.

Playas en preparación

Mientras tanto, personal de la Dirección de Obras Públicas trabaja intensamente en el embellecimiento y mantenimiento de los espacios costeros, realizando tareas de limpieza, desmalezado y ordenamiento general del sector.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es que las playas luzcan en óptimas condiciones para recibir tanto a vecinos como a turistas durante el verano. “Queremos que todo esté fantástico para que puedas disfrutar de los hermosos lugares que nuestra ciudad te ofrece”, expresaron.

Santa Ana se prepara así para una temporada que promete gran afluencia de visitantes, reforzando su infraestructura y alistando sus atractivos naturales para disfrutar a pleno.

Redaccion de 7Paginas