Santa Ana se prepara para la 10° edición de su Maratón

La competencia contará con categorías mixtas en distancias de 5 y 10 kilómetros, con largada prevista a las 9:30 horas desde la Plaza San Martín.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del enlace https://goo.su/ySts o bien por consultas al número 3456-447514.

Habrá premios en trofeos, medallas y dinero en efectivo, los cuales no serán acumulativos. Además, los primeros 150 inscriptos pagos recibirán una remera de regalo.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse y destacaron que la maratón, que este año celebra su 10° edición, busca promover el deporte, la vida saludable y la integración social en un entorno natural privilegiado.