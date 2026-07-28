Santa Ana ya confirmó a La Konga y Jorge Rojas para la próxima Fiesta Nacional de la Sandía

A través de sus redes sociales oficiales, el municipio anunció que La Konga y Jorge Rojas serán las principales figuras de la próxima edición, despertando gran expectativa entre vecinos y seguidores de esta tradicional celebración.

La Fiesta Nacional de la Sandía se llevará a cabo durante el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de enero, consolidándose una vez más como uno de los festivales populares más convocantes del noreste entrerriano.

Si bien las autoridades confirmaron la presencia de La Konga y Jorge Rojas, por el momento no se informó en qué jornada se presentará cada uno de los artistas.

Expectativa por la grilla completa

Con este primer anuncio, Santa Ana comienza a posicionarse nuevamente como uno de los principales destinos turísticos y culturales del verano en la región.

Se espera que en los próximos días la organización dé a conocer el resto de la cartelera artística, además de la programación completa, el valor de las entradas y los detalles organizativos de la tradicional fiesta, que año tras año reúne a miles de visitantes de Entre Ríos y provincias vecinas.

Redaccion de 7Paginas