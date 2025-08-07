Santa Anita celebró su 125° aniversario a puro atletismo con victorias de tres concordienses

La maratón, reprogramada una semana antes por cuestiones climáticas, se desarrolló bajo un radiante sol que acompañó a participantes y espectadores a lo largo de un circuito renovado, bien señalizado y con salida frente al templo principal, incluyendo también un tramo por el pintoresco camping balneario.

El evento fue organizado por la Municipalidad local con la coordinación de la Dirección de Deportes, encabezada por Rafael Rothar. La largada oficial tuvo lugar a las 10:00, tras las palabras de bienvenida del intendente Juan José Amavet y una charla técnica. El reconocido locutor Pablo Farías fue la voz del evento, mientras que la fiscalización estuvo a cargo de Francolini Sistema.

Concordia se llevó tres primeros puestos

El team Deportes Villa Adela fue gran protagonista de la jornada, con tres de sus representantes logrando subir a lo más alto del podio:

Greta Victoria Rodríguez, oriunda de Villa Adela (Concordia), se impuso con contundencia en los 5K damas, liderando la prueba de principio a fin.

Bruno Colombo, también de Concordia, ganó la competencia de 10K caballeros con amplia ventaja.

En los 10K damas, la victoria fue para Ximena Simeone, oriunda de Puerto Yeruá pero también representante del equipo concordiense.

Estos atletas compartieron escenario con corredores de distintas ciudades como Federal, Crespo, Villaguay, Gualeguay, San Salvador y Urdinarrain, quienes completaron los podios.

Resultados Generales

5K Damas

Greta Victoria Rodríguez – Villa Adela (Concordia)

Solange Tropini – Crespo

Verónica Germanier – San José

5K Caballeros

Camilo Palacio – Lucas González

Juan Ramírez – Federal

Marcelo Migueles – Villaguay

10K Damas

Ximena Simeone – Puerto Yeruá

Johana Falcón – San Salvador

Leticia Barreiro – Urdinarrain

10K Caballeros

Bruno Colombo – Concordia

Walter Moreira – Concordia

Daniel Bernigoud – Gualeguay

Desde Deportes Villa Adela agradecieron el apoyo recibido por parte de la organización y la confianza depositada para la cobertura fotográfica y periodística del evento. Además, felicitaron a todos sus representantes por el esfuerzo y los logros obtenidos.

La comunidad de Santa Anita vivió una verdadera fiesta del atletismo callejero, y ya se anticipa una próxima edición para 2026 con la promesa de seguir creciendo en convocatoria y nivel competitivo.

Por Enrique Rodríguez

Redaccion de 7Paginas