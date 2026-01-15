Santa Elena inicia este sábado su Carnaval “Sentí la Pasión” y refuerza la propuesta turística sobre el Paraná

La edición 2026 del carnaval santelenense se desarrollará los sábados 17, 25 y 31 de enero; 7 y 14 de febrero, y sumará una jornada especial el domingo 15 de febrero, en el marco de los feriados de Carnaval. En cada noche, el público podrá disfrutar del desfile de las comparsas Babiyú, Porasí, Ita Porá y Emperatriz, que prometen un espectáculo cargado de pasión y ritmo.

La propuesta fue presentada en la ciudad de Paraná bajo la modalidad showroom, en una acción impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, junto al municipio de Santa Elena. El evento se integra al calendario provincial que reúne 25 carnavales, corsos y celebraciones carnestolendas que animan la temporada estival en distintos puntos del territorio entrerriano.

Durante la presentación, el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, destacó el impacto de estas fiestas populares en el movimiento turístico: “En estas primeras semanas hemos alcanzado una ocupación del 70 por ciento en la provincia. Todos los municipios han traccionado muy bien a partir de las fiestas populares, los carnavales y corsos, lo que le da un gran valor a la propuesta turística de Entre Ríos, que continúa posicionándose por encima de la media país entre los destinos más elegidos a nivel nacional”.

Por su parte, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, subrayó la importancia del carnaval para la ciudad y la región. “Entre Ríos cuenta con distintos eventos que le dan volumen a la propuesta turística. En Santa Elena los esperamos este sábado para el inicio de los carnavales, un evento que para nosotros es el mejor de la costa del Paraná, con pasión, alegría y miles de personas disfrutando”, expresó.

El jefe comunal también resaltó la inversión realizada para consolidar el espectáculo: “El corsódromo cuenta con estructura propia, con tribunas, palcos y plateas, y también se construyeron salones para las comparsas. Es una inversión muy importante para la ciudad, que tiene respuesta tanto del público local como de quienes nos visitan”.

En ese mismo sentido, la directora de Turismo municipal, Carina Spahn, remarcó el impacto inmediato del carnaval en la actividad turística local. “Iniciamos la temporada con un 70 por ciento de ocupación y para el próximo fin de semana las reservas ya alcanzan al 90 por ciento, lo que confirma la fuerte expectativa que genera el inicio del carnaval”, adelantó. Además, destacó que “Santa Elena invita a vivir una experiencia integral, con su río, su naturaleza, su historia, su gastronomía y sus servicios”.