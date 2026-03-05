7PAGINAS

Jueves 5 de marzo de 2026
Santa Fe: un niño de 9 años hirió a su maestra con una tijera dentro de una escuela

Un violento episodio ocurrió en la mañana de este jueves en la Escuela San Antonio de Padua, ubicada en la intersección de las calles J. J. Paso y Saavedra, en la ciudad de Santa Fe, donde un alumno de 9 años atacó a su docente dentro del aula.
Redacción 7Paginas

De acuerdo a la información brindada por la central de emergencias 911, el menor protagonizó el incidente durante el horario escolar y utilizó una tijera para agredir a la maestra, provocándole cortes en el rostro y en la zona del cuello.

Tras el alerta, un móvil del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el establecimiento educativo para intervenir en la situación. Minutos más tarde también llegaron al lugar los padres del niño y una unidad sanitaria.

La docente herida fue trasladada al Hospital José María Cullen, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. En tanto, el menor fue derivado al Hospital de Niños para ser evaluado por profesionales.

Por su parte, el personal policial realizó las actuaciones correspondientes en la Seccional Sur, mientras que las autoridades judiciales tomaron intervención para avanzar con las diligencias del caso y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.