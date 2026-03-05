Santa Fe: un niño de 9 años hirió a su maestra con una tijera dentro de una escuela

De acuerdo a la información brindada por la central de emergencias 911, el menor protagonizó el incidente durante el horario escolar y utilizó una tijera para agredir a la maestra, provocándole cortes en el rostro y en la zona del cuello.

Tras el alerta, un móvil del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el establecimiento educativo para intervenir en la situación. Minutos más tarde también llegaron al lugar los padres del niño y una unidad sanitaria.

La docente herida fue trasladada al Hospital José María Cullen, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. En tanto, el menor fue derivado al Hospital de Niños para ser evaluado por profesionales.

Por su parte, el personal policial realizó las actuaciones correspondientes en la Seccional Sur, mientras que las autoridades judiciales tomaron intervención para avanzar con las diligencias del caso y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.