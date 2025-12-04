7PAGINAS

Jueves 4 de diciembre de 2025
Santa Fe y otro retroceso ambiental: impulsan proyecto de ley para declarar plaga y exterminar palomas autóctonas

El polémico proyecto ya tiene media sanción del senado y apunta a legalizar la matanza de palomas Torcazas y otras especies. Sostienen que las aves son perjudiciales para los cultivos pero no habría estudios que lo comprueben.
El senado santafecino otorgó media sanción al proyecto de ley que declara plaga en toda la provincia a la paloma Torcaza “y otras especies similares”.  Además contempla la creación de un Programa Provincial de Control de Palomas “a los fines de reducir y controlar la cantidad de ejemplares”.

La controvertida idea –que ya despertó duras críticas desde el sector ambientalista- fue presentada por el senador por San Justo Rodrigo Borla (UCR) con el objetivo de “preservar la producción agrícola ganadera y el ecosistema”.

Sin embargo, el proyecto no se sustenta en ningún estudio poblacional de las aves y resulta sospechosamente ambiguo al promover la matanza de una especie en particular (la Torcaza) “y otras similares” sin especificar cuáles.

Fuente: Ceydas