Santa Fe y otro retroceso ambiental: impulsan proyecto de ley para declarar plaga y exterminar palomas autóctonas

El senado santafecino otorgó media sanción al proyecto de ley que declara plaga en toda la provincia a la paloma Torcaza “y otras especies similares”. Además contempla la creación de un Programa Provincial de Control de Palomas “a los fines de reducir y controlar la cantidad de ejemplares”.

La controvertida idea –que ya despertó duras críticas desde el sector ambientalista- fue presentada por el senador por San Justo Rodrigo Borla (UCR) con el objetivo de “preservar la producción agrícola ganadera y el ecosistema”.

Sin embargo, el proyecto no se sustenta en ningún estudio poblacional de las aves y resulta sospechosamente ambiguo al promover la matanza de una especie en particular (la Torcaza) “y otras similares” sin especificar cuáles.

Fuente: Ceydas