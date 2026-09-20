Santana y Labriola fueron los ganadores en Pinares del Ayuí

Para esta oportunidad, la competencia se realizó sobre un trazado marcado de 5.200 metros de longitud con el predominio de senderos, lugares técnicos de manejos y sectores de caminos rurales de la zona, con varios desniveles. Debido a la gran cantidad de competidores en línea de partida, que fueron más de 150, las largadas se desarrollaron en dos mangas lo que permitió una mayor fluidez para el desarrollo de la prueba.

Para destacar la buena convocatoria de espectadores que le dieron vida a la prueba que marcó la penúltima fecha de la temporada. Desde la organización quieren agradecer a los bikers que volvieron a la prueba, como también a la gente de Pinares del Ayuí, quienes se brindaron por completo para que el evento se pueda desarrollar.

Una vez concluida la prueba, los competidores que llegaron de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, como de la República Oriental del Uruguay, destacaron las variables que presentó el circuito para esta oportunidad. Cabe destacar que ahora solo restará la última fecha de la temporada, el 10 de octubre, previo a lo que será el Desafío KM 248 previsto para el 22 de noviembre.

RESULTADOS

Mujeres

1°) Belén Labriola (Concordia) con 56’26”

2°) Jennifer Dorsch (Concordia) con 57’44”

3°) Laura Acebedo (Concordia) con 58’21”

Varones Elite

1°) Kian Santana (Salto) con 1 hora 06’11”

2°) Diego Salto (Monte Caseros) con 1 hora 08’02”

3°) Matías Cabrera (Concordia) con 1 hora 11’56”

4°) Sebastián Pozzi (Chajarí) con 1 hora 12’17”

5°) Sebastián Frossard (Concordia) con 1 hora 14’23”

Para ver resultados completo: https://www.cronomet.com.ar/?cronomet=resultados