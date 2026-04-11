Santiago Bazán se impuso en una gran velada boxística

Boxeo en Concordia. El Club Estudiantes Concordia volvió a ser la casa de un estupendo festival boxístico que mostró en el combate de fondo a un sólido Santiago Bazán imponiéndose con autoridad ante Alan Randazzo Cos. Las tarjetas de los jueces marcaron tres contundentes 60-53 para el concordiense que vuelve a soñar por pelear a futuro por un título.

Bazán señaló que se encontró con un rival durísimo pero afortunadamente pudo encontrar la victoria: «Entrenamos mucho para esto y estoy muy contento, venía de una pelea en Chile que si bien perdí logré ganar experiencia así que me siento en un gran momento con ganas de volver a tener una oportunidad de un combate afuera del país por un título».

«Luego del cuarto round empecé a manejar las distancias, empecé a adivinar las manos y me entraron menos aunque las pocas que el tiraba eran muy fuertes y las sentí en la cabeza, por suerte pudimos manejar el ritmo del combate y redondeamos una buena victoria» reiteró el púgil entrenado por Ramón Lescano, promotor de la velada. Bazán le dedicó el triunfo a su señora Yanina Lescano y a su futura hija Roma que viene en camino.

El combate de semifondo fue una muy linda contienda que lo tuvo a Pablo Basualdo derrotando por puntos en fallo unánime a Tobías Gómez. El «guapito» se recuperó rápidamente de su derrota en Benito Legerén y se impuso al boxeador del Barrio María Goretti que volvió al ring tras una larga inactividad.

Las otras peleas

En el primer combate de la noche se midieron dos debutantes. Matías Cabral le ganó por puntos en fallo unánime a Tamir «el Colo» Velázquez.

La segunda pelea fue para Thiago «alien» Zapata que por puntos en fallo dividido batió a Nicolás «Locomotora» Díaz de Colonia Ayuí.

El tercer combate fue el choque femenino. Allí Uma Moledo se impuso por puntos en fallo unánime a la oriunda de Los Charrúas, Fernanda «la Furia» Espíndola.

En la cuarta pelea de pesos pesados, Gastón «el Tiernito» Romero derrotó por puntos en decisión unánime a Heraldo «Meteorito» Rodríguez de Federal que vino a hacerle el aguante al concordiense por la baja de Patricio Nonino.

La quinta contienda fue vibrante y tuvo como vencedor por puntos en fallo unánime a Leandro «Achero» Fleitas sobre Sebastián «el Pitbull» Espíndola, el otro boxeador de Charrúas.

El sexto duelo mostró a Leandro «el Ancla» Núñez celebrando también por puntos en fallo unánime sobre Gonzalo «bebote» Davanzo.

En la previa del semifondo siendo el séptimo combate, Ubaldo «Toni» Rabaschino venció a Leonardo «león» Romero por puntos en decisión unánime.

Por Mariano Almeida Novelli