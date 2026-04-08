Sarubi tras la aprobación de la comisión investigadora de la deuda: “Fortalece la transparencia en Entre Ríos”

Este mediodía, la Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción al proyecto que crea una comisión investigadora de la deuda pública provincial. Tras la votación, el diputado Bruno Sarubi resaltó la importancia de esta herramienta, calificándola como un avance fundamental para la transparencia y la previsibilidad de las cuentas públicas.

El legislador subrayó que la iniciativa no solo representa un compromiso con la claridad administrativa, sino que también es una muestra de madurez política al haber logrado el acompañamiento de diversos sectores del arco legislativo.

Consenso y calidad institucional

Uno de los puntos que Sarubi puso de relieve fue la actitud de los distintos bloques, mencionando específicamente al Partido Justicialista, que se sumó al apoyo del proyecto. “Estamos dando una señal clara de que hay temas que deben estar por encima de las diferencias políticas. La deuda pública es un tema estructural”, sostuvo el diputado.

Para Sarubi, contar con instrumentos que permitan analizar en profundidad la evolución de los compromisos financieros de la provincia es esencial para la salud democrática. “Eso demuestra que cuando hay voluntad de diálogo, se pueden construir consensos en temas importantes para el futuro de Entre Ríos”, añadió.

Una mirada constructiva hacia el futuro

Lejos de plantear la comisión como un espacio de disputa partidaria, el legislador aclaró que el objetivo es técnico y propositivo. Durante el proceso de discusión, se incorporaron aportes de diversos sectores que enriquecieron la propuesta original.

“Esto no se trata de mirar el pasado con ánimo de confrontación, sino de generar información seria y transparente que nos permita tomar mejores decisiones hacia adelante”, enfatizó Sarubi, marcando una distancia con la lógica de la «grieta».

Cuentas claras y gestión responsable

Finalmente, el diputado inscribió esta medida dentro de un plan mayor que busca sanear la administración provincial. Según explicó, la creación de esta comisión se alinea con una política de gestión que apunta a:

Ordenar las cuentas públicas.

Fortalecer la previsibilidad financiera.

Consolidar una gestión responsable y austera.

Con esta media sanción, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Senadores para su tratamiento definitivo, con la expectativa de convertirse en ley y poner en marcha un proceso de auditoría y análisis histórico sobre el endeudamiento entrerriano.

Con información de prensa bloque de diputados Juntos por Entre Rios

Redaccion de 7Paginas