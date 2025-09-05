Sastre contra Diario Junio: “Es propaganda kirchnerista; y al que no le guste la gestión de Azcue, que vote a Cresto”

En diálogo con el programa Zona de Opinión de Radio Zona TV, el edil oficialista fue tajante, “Diario Junio no hace periodismo, hace militancia política. Publican notas tendenciosas y falsas. Hoy mismo hablaron de un aumento del 40% en el boleto, cuando ningún concordiense va a pagar eso. Es mentira”.

Boleto estudiantil gratuito y descuentos para docentes

Durante la entrevista, Sastre destacó lo que definió como un “hito de gestión”: la aprobación en el Concejo Deliberante del boleto estudiantil gratuito para estudiantes primarios y secundarios.

Además, explicó la creación del “Boleto Concordia”, que otorgará una reducción en la tarifa para todos los vecinos que registren su tarjeta SUBE local, y confirmó que se establece de manera definitiva el 50% de descuento para docentes.

Críticas a la oposición

Consultado por los cuestionamientos del justicialismo, el concejal apuntó, “El peronismo gobernó 40 años Concordia y ahora no sabe ser oposición. Se limitan a repetir que la gestión no arranca, pero no presentan proyectos. La sociedad los puso en un rol que desconocen”.

Incluso ironizó con los detractores:

“La gente votó a Azcue sabiendo las medidas que iba a tomar. El que no esté de acuerdo, que lo vote a Cresto”.

El conflicto por las ciclovías

Otro de los temas fue la polémica por las ciclovías. Sastre reveló que la actual gestión deberá devolver fondos nacionales destinados a ese programa, debido a que la administración anterior, bajo Enrique Cresto, “no respetó los planos originales”.

“Tenemos ciclovías mal ubicadas, que no son funcionales, y encima hay que devolver la plata del programa. Es una irresponsabilidad enorme”, afirmó.

El cierre de Radio Ciudadana

Sastre también defendió el cierre de Radio Ciudadana, la emisora municipal creada durante gestiones anteriores, “Funcionaba como una agencia de propaganda estatal. Demandaba 150 millones de pesos anuales. Esos recursos ahora se destinan a pavimento y bacheo”.

“Azcue camina la ciudad”

Finalmente, el edil descartó las críticas de quienes afirman que el intendente se alejó de la gente, “Azcue camina por Concordia, la gente lo saluda, le hace pedidos o lo felicita. No es alguien que se esconde. Tiene un estilo austero, muy distinto al de las estructuras del justicialismo que viven en mansiones y con seguridad privada”.

Con un mensaje directo, Sastre cerró defendiendo el rumbo de la gestión, “Estamos cumpliendo lo que prometimos: ordenar las cuentas, reducir el gasto y avanzar en reformas necesarias. A algunos no les gustará, pero la sociedad eligió este camino”.

Redacción de 7Paginas