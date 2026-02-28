Sastre cruzó a Sierra y sus socios políticos, por el pedido de la Banca del Pueblo: “Hacen anuncios sin leer la normativa”

Sastre cuestionó la iniciativa al señalar que el mecanismo invocado no puede ser utilizado por partidos políticos. “Sierra y sus socios políticos vuelven a hacer un anuncio rimbombante sin leer la normativa vigente”, afirmó, en referencia al dirigente vecinal Álvaro Sierra.

El edil recordó a 7Paginas, que ya había realizado observaciones públicas sobre planteos anteriores del mismo espacio. “Algunas semanas atrás ya me expresé públicamente sobre otros planteos que estaba haciendo la vecinal de Álvaro Sierra sin tener en cuenta las disposiciones legales aplicables. En esa oportunidad, les sugerí leer las leyes antes de volver a salir a dar un show mediático”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el artículo 5 de la Ordenanza N° 31.844 prohíbe expresamente a los partidos políticos —tengan o no representación en el Concejo Deliberante— solicitar el uso de la Banca del Pueblo, al tratarse de un instrumento de participación ciudadana destinado a vecinos y organizaciones sociales.

Por otra parte, el concejal de Juntos por Entre Rios señaló que el oficialismo ya viene trabajando desde hace tiempo en la revisión de los entes descentralizados.

“En las épocas en las que Sierra era Secretario de Gobierno y Hacienda de Cresto, nosotros como oposición votábamos en contra de la creación del Ente del Aeropuerto y de hecho actualmente seguimos trabajando en una reestructuración”, indicó.

En relación al InVyTAM, sostuvo que desde hace meses se analiza su eventual cierre y el traspaso de su estructura a la administración central, argumentando que se trata de un organismo deficitario que no cumple con condiciones mínimas de autarquía.

Finalmente, Sastre lanzó una crítica directa hacia el exfuncionario. “No quiero ser mal pensado pero toda esta movida del ex monje negro del crestismo parece tener más que ver con su negativa a volver a prestar tareas en su nuevo lugar de trabajo, después de largos meses de licencia, que con una genuina preocupación por la salud fiscal de la Municipalidad”, concluyó.