Sastre desmintió los dichos de Amiano sobre un aumento del estacionamiento medido a 800 pesos y denunció intentos de generar dudas sobre la política tributaria

Según había dicho Amiano, la normativa cedería facultades al Ejecutivo con la intención de llevar el valor actual de la hora, fijado en 100 pesos, a un monto muy superior. Frente a estas afirmaciones, Sastre desmintió categóricamente esa posibilidad y sostuvo que se trata de una interpretación errónea, al tiempo que afirmó que un sector de la oposición intenta cuestionar la política fiscal de la actual gestión municipal.

“El estacionamiento medido no va a aumentar a 800 pesos la hora”, afirmó Sastre, quien aclaró a un cronista de 7Paginas, que la información difundida generó numerosas consultas de vecinos preocupados por un supuesto incremento desmedido. En ese sentido, explicó que antes de la votación de la ordenanza se realizaron reuniones de trabajo donde se planteó la implementación de un sistema progresivo y escalonado, que aún debe ser definido mediante un decreto reglamentario.

El edil detalló que la confusión surge de un esquema acumulativo analizado de manera preliminar. “Después de tres o cuatro horas de estacionamiento, el monto total podría rondar los 600 pesos, pero ese valor es acumulado, no el precio de una sola hora. Ese número fue mal interpretado y difundido como si fuera el costo horario”, indicó.

Sastre recordó que el valor del estacionamiento medido no se actualiza desde hace más de un año. “Cuando asumimos, la hora costaba 40 pesos y se llevó a 100, valor que se mantiene hasta hoy. Con la inflación del último año y la de este, el monto que se venía conversando en términos preliminares estaba más cerca de los 240 pesos, aunque todavía no hay una cifra definitiva”, señaló.

Además, defendió la necesidad de una actualización razonable del sistema. “Hoy 100 pesos es muy barato y no cumple con el objetivo del estacionamiento medido, que es garantizar la rotación vehicular. Si es demasiado económico, conviene dejar el auto estacionado toda la mañana y eso perjudica a quienes necesitan circular por el centro”, sostuvo.

El concejal también subrayó que los valores que se analizan no afectarían significativamente el bolsillo de los vecinos y permitirían mejorar la recaudación municipal para solventar gastos propios. A esto se suma, según explicó, el desarrollo de una aplicación local que evitará el pago de regalías a la Universidad de La Plata.

Por otro lado, Sastre consideró que existe una actitud deliberada de algunos sectores de la oposición de generar confusión y malestar social. “No son todos, pero hay quienes intentan sembrar dudas sobre la política tributaria del municipio, cuestionando mecanismos que se vienen aplicando desde hace muchos años”, afirmó.

En ese marco, recordó que la actualización de la ordenanza tributaria siempre se realizó conforme a la inflación del último año y que lo mismo ocurre con la tasa general inmobiliaria, cuyo incremento responde al avalúo fiscal determinado por ATER. “No se está inventando nada nuevo, se sigue aplicando el mismo criterio que en gestiones anteriores”, remarcó.

Finalmente, Sastre sostuvo que la gestión municipal cuenta con el acompañamiento de la ciudadanía. “Los vecinos valoran la reducción de la carga impositiva, la eliminación de la tasa de espectáculos públicos, la desburocratización y la digitalización. Lamentablemente, algunos sectores de la oposición no lo entienden y buscan generar polémica”, concluyó.

