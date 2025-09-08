7PAGINAS

Domingo 7 de septiembre de 2025
Sastre en la Feria Provincial del Libro: “Disfrutar de lo que hacés, creo que de eso se trata“

La nueva edición del libro “Memorias de un gorila”, cuyo autor es el concejal Felipe Sastre, dijo presente en la Feria Provincial del Libro, en el marco de una charla-debate que tuvo lugar este sábado en el Bibliopatio del Centro de Convenciones.
La actividad contó con la presencia de una nutrida concurrencia y tuvo momentos muy divertidos, entre los que destacó la intervención de un “Gorila” auténtico durante la exposición. La conducción estuvo a cargo del artista local Mäuss, quien además dirigió unas palabras introductorias destinadas a reivindicar las ideas de la libertad que enarbola la derecha argentina y a subrayar la importancia de dar la batalla cultural.

En ese sentido, afirmó: “Este libro, Memorias de un gorila, no es un panfleto complaciente ni un manual de consignas. Es un ejercicio de parresía: de hablar con franqueza frente a un poder que usó la emergencia sanitaria como excusa para restringir derechos, manipular información y consolidar privilegios. Es un testimonio que incomoda, porque muestra cómo la mentira se volvió política de Estado y cómo la obediencia ciega fue impuesta como virtud cívica”.

Por su parte, Sastre sostuvo que “cuando se lanzó ‘Memorias de un gorila’ hace 3 años, fue una tirada corta de 100 ejemplares y se agotó muy rápido. Poder presentar esta nueva edición es motivo de una gran emoción y además una oportunidad para reflexionar desde otra perspectiva sobre las temáticas que plantea mi libro en tanto manifiesto contra la opresión y el atropello a las libertades individuales”.

“Incluso a titulo personal he podido notar la transformación del escenario político que tuvo lugar en estos años, porque desde que empecé a escribir estos textos pasé de ser un perseguido del peronismo y hasta víctima de un intento de censura por parte de la Secretaría de DDHH de Entre Ríos, a ser un orgulloso integrante del bloque oficialista que hoy acompaña a la administración del Intendente Francisco Azcué”, agregó el edil.

“La verdad me voy muy contento y agradecido con los que permitieron que esto fuese posible. Especialmente con los amigos que dejaron de lado otras ocupaciones y se acercaron a escucharme. Sin dudas, esta es una de las mayores satisfacciones que me ha dado la política“, remató finalmente.