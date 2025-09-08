Sastre en la Feria Provincial del Libro: “Disfrutar de lo que hacés, creo que de eso se trata“

La actividad contó con la presencia de una nutrida concurrencia y tuvo momentos muy divertidos, entre los que destacó la intervención de un “Gorila” auténtico durante la exposición. La conducción estuvo a cargo del artista local Mäuss, quien además dirigió unas palabras introductorias destinadas a reivindicar las ideas de la libertad que enarbola la derecha argentina y a subrayar la importancia de dar la batalla cultural.

En ese sentido, afirmó: “Este libro, Memorias de un gorila, no es un panfleto complaciente ni un manual de consignas. Es un ejercicio de parresía: de hablar con franqueza frente a un poder que usó la emergencia sanitaria como excusa para restringir derechos, manipular información y consolidar privilegios. Es un testimonio que incomoda, porque muestra cómo la mentira se volvió política de Estado y cómo la obediencia ciega fue impuesta como virtud cívica”.

Por su parte, Sastre sostuvo que “cuando se lanzó ‘Memorias de un gorila’ hace 3 años, fue una tirada corta de 100 ejemplares y se agotó muy rápido. Poder presentar esta nueva edición es motivo de una gran emoción y además una oportunidad para reflexionar desde otra perspectiva sobre las temáticas que plantea mi libro en tanto manifiesto contra la opresión y el atropello a las libertades individuales”.

“Incluso a titulo personal he podido notar la transformación del escenario político que tuvo lugar en estos años, porque desde que empecé a escribir estos textos pasé de ser un perseguido del peronismo y hasta víctima de un intento de censura por parte de la Secretaría de DDHH de Entre Ríos, a ser un orgulloso integrante del bloque oficialista que hoy acompaña a la administración del Intendente Francisco Azcué”, agregó el edil.

“La verdad me voy muy contento y agradecido con los que permitieron que esto fuese posible. Especialmente con los amigos que dejaron de lado otras ocupaciones y se acercaron a escucharme. Sin dudas, esta es una de las mayores satisfacciones que me ha dado la política“, remató finalmente.