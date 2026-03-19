Sastre: “Esta medida se toma pensando en la gente para garantizar un servicio público que es esencial”

“En primer lugar a la sociedad debe quedarle en claro que el objetivo de esta decisión del Ejecutivo es fortalecer la gestión de residuos que a largo de los años, ante el crecimiento de la ciudad y sin planificación, se fue transformando en un desafío ambiental, sanitario y hasta económico para la Municipalidad. Quedó demostrado que el modelo del servicio no respondió de la manera que se esperaba por mas inversión y tercerizaciones que se hicieron” remarcó.

La declaración de la emergencia ambiental “le dará herramientas al Municipio para ejecutar políticas públicas que minimicen el impacto ambiental, se continúe con la erradicación de microbasurales y fundamentalmente preservar la salud de los concordienses desde distintos ámbitos. Todo esto bajo la observación de una comisión de la que la oposición será parte”.

En cuanto a la concesión de un sector del servicio, el concejal de JxER subrayó que “no se está privatizando. Como Estado vamos a estar siguiendo y controlando que se cumplan los mecanismos establecidos para que la recolección se haga en los términos que lo indique la concesión. Hay muchas ciudades en el país que tienen un sistema mixto y apuntamos a esos modelos de gestión: superadores, de desarrollo y crecimiento”.

Además Sastre destacó que nadie pierde su fuente laboral con esta decisión ya que los trabajadores van a ser reubicados en otras áreas de la Municipalidad, “sin perder su capacidad económica ni siendo vulnerado ningún derecho”.

Por último sostuvo que “tal como lo dijimos en la apertura del período de sesiones, estamos convencidos que vamos por el camino que nos llevará a alcanzar la Concordia que nos propusimos cuando comenzamos la gestión en el 2023. Esta medida se toma pensando en la gente para garantizar un servicio público que es esencial”.