Sastre lo cruzó a Cresto: “que no intente confundir a los concordienses apropiándose de lo que no hizo”

Cresto afirmó que “la obra del acceso sur, al igual que el aeropuerto, la planta de agua y la costanera Nebel, son obras que soñamos, planificamos, proyectamos, gestionamos y ejecutamos nosotros junto al pueblo de Concordia”, al tiempo que responsabilizó al actual gobierno nacional por haber frenado más de cinco mil obras en todo el país desde noviembre de 2023.

La publicación generó una rápida respuesta del concejal Felipe Sastre, quien lo cruzó en la red social X:

“Estaría bueno ser más humilde, llamarse a silencio y, por ejemplo, reconocer que en el 2021 perdiste las elecciones con Frigerio por 25 puntos. Por otro lado, hubieran podido terminar las obras si Urribarri y el diputado ‘Aloe Vera’ y cia no se hubieran robado nada”.

Más tarde, en declaraciones públicas, Sastre redobló las críticas:

“Miente Cresto cuando dice que esas obras son suyas, son obras de los entrerrianos. Además, el aeropuerto, la planta de agua, el acceso sur y la costanera Nebel fueron gestionadas y financiadas por Nación, y en algunos casos hasta con fondos internacionales. Que no intente confundir a los concordienses apropiándose de lo que no hizo”.

