Sastre: «Me duele ver que algunas cámaras empresarias no comprendan la trascendencia de la reforma que estamos llevando a cabo»

Sastre sostuvo que las asociaciones empresariales deben cumplir otro rol en la sociedad y que quienes tienen objetivos diferentes pueden afiliarse a un partido político. «Pensaba no referirme a este tema por el afecto que tengo por muchas personas del sector, pero llegamos a un límite que nunca debería ser superado. Quienes hablan ‘en nombre del empresariado local’ están mintiendo», enfatizó.

Desmiente «impuestazo» y defiende la reforma tributaria

El edil fue categórico al afirmar que «acá no hay ningún impuestazo y no estamos fundiendo a nadie. Ningún comercio ni industria va a cerrar por la ordenanza tributaria 2025». Argumentó que los números fríos no concuerdan con lo que los sectores críticos han manifestado, y que los casos concretos analizados muestran una realidad distinta. Además, cuestionó el diagnóstico presentado por el contador y abogado Guillermo Benedetto, asegurando que respeta su capacidad intelectual pero discrepa con sus conclusiones.

Sastre subrayó que la actual administración llevó a cabo «una reforma tributaria histórica», eliminando más de 300 tasas, reduciendo el gasto público en un 48% durante el primer semestre de 2024 y ajustando en un 10% el gasto en personal en 2024, con una proyección de reducción adicional para 2025.

«Los aumentos son coherentes con la inflación»

En relación con los incrementos en tasas municipales, el concejal explicó que «este año lo que se hizo fue actualizar los parámetros de cálculo según la inflación». Señaló que la tributaria anual se prepara en los meses de octubre y noviembre, y que la inflación acumulada anualizada en octubre de 2024 según el INDEC fue del 193%, mientras que en noviembre fue del 166% interanual.

«Entonces, ¿cómo puede entenderse que salgan a rasgarse las vestiduras cuando los aumentos fueron en torno al 140% en la Tasa General Inmobiliaria, la Tasa de Servicios Sanitarios y el mínimo de la Tasa Comercial?», cuestionó Sastre. Además, destacó que Concordia es el único municipio que estableció un tope de 350 Kw a la Tasa de Alumbrado mientras se evalúa una solución definitiva.

Por último, criticó la actitud de los sectores que han manifestado su oposición, señalando que «evidentemente hay otros intereses que subyacen al mensaje que se hace público y que tienen más que ver con una cuestión de neto corte político frente a la realidad de la actividad económica local, que muestra claros signos de recuperación respecto al año pasado».

Redaccion de 7Paginas