Sastre: “Vamos a demostrar en la Justicia que la causa iniciada por Villalba es meramente política para tapar su propio proceder violento”

Según explicó Sastre, Arce se encontraba acompañando al jefe comunal dentro de la comitiva oficial cuando, de acuerdo a su versión, la concejal Villalba, en un estado amenazante, intentó acercarse al intendente, siendo contenida por personal del entorno. “La única persona que llevó adelante actos de violencia fue la concejal Villalba”, sostuvo el edil oficialista, quien además solicitó medidas de protección para su defendida.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Sastre señaló: “Este miércoles Fátima Arce me asignó como su abogado defensor. Ella es la directora de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad y estaba acompañando al intendente Francisco Azcué en la Maratón de Reyes. A partir de la denuncia presentada por la concejal Villalba, realizamos una primera presentación solicitando que se desestime la denuncia y relatando la realidad de los hechos”.

El abogado penalista explicó que en esa presentación se dejó en claro que Arce no incurrió en ninguna conducta violenta y que, por el contrario, fue testigo directa de lo sucedido. “Se pidió el levantamiento de las restricciones que pesan sobre mi defendida y también que se ordenen medidas para protegerla, ya que fue víctima de una situación que ahora se intenta tergiversar”, afirmó.

Sastre remarcó además que la causa tiene un trasfondo político. “Queremos que la Justicia conozca la verdad y que esta causa, que es meramente política, se resuelva conforme a lo que dispone la norma jurídica aplicable y el derecho”, expresó, al tiempo que adelantó que solicitaron que el juez de Garantías escuche directamente el testimonio de Arce.

Cabe recordar que, pese a la existencia de imágenes del hecho, la jueza Delfina Geist dispuso una medida de restricción de acercamiento, motivo por el cual Sastre se presentó en los Tribunales de Concordia para reiterar el pedido de desestimación de la denuncia presentada por Villalba y el levantamiento de las medidas que afectan a su representada.

Mientras se aguarda la resolución judicial, Sastre sostiene que la denuncia busca encubrir el accionar de la edil peronista y asegura que en el ámbito judicial quedará demostrado lo ocurrido durante el evento deportivo.