Sastre volvió a exigir que Álvaro Sierra se presente a trabajar y difundió un video desde la Municipalidad

La controversia se originó la semana pasada, cuando integrantes de Compromiso por Concordia solicitaron hacer uso de la “banca del pueblo” en el Concejo Deliberante para exponer un proyecto que propone eliminar algunos entes que funcionan bajo la órbita municipal.

Fue Sastre quien respondió que la iniciativa ya se encontraba presentada formalmente. Esa postura motivó una nota enviada a la redacción de 7Paginas por parte de integrantes del espacio opositor, en la que cuestionaron la posición del presidente de bloque y ampliaron los fundamentos del pedido.

El eje del conflicto

La situación escaló cuando Sastre, en declaraciones a este medio, vinculó el origen de la presentación con la figura de Álvaro Sierra —ex contador durante la gestión del ex intendente Enrique Cresto— y sostuvo que el profesional impulsaría el planteo mientras, según afirmó, no se presenta a cumplir tareas asignadas por el Ejecutivo.

Posteriormente, Compromiso por Concordia remitió un nuevo comunicado a 7Paginas, donde fijó postura sobre el uso de la banca del pueblo. Allí aclararon que el pedido fue realizado por integrantes del espacio y no institucionalmente por el partido, y rechazaron las descalificaciones dirigidas hacia Sierra.

El video en la Municipalidad

Este lunes, el concejal oficialista publicó un video filmado en la mesa de entrada de la Municipalidad de Concordia, donde manifestó que aguardaba la llegada del contador, quien —según indicó— debía haberse presentado a trabajar desde enero.

En el registro, Sastre expresó:

“Estoy esperando si lo veo al contador Álvaro Sierra para que venga a su lugar de trabajo. En enero tendría que haberse presentado en el mostrador de informes de la Municipalidad y hace dos años que está de licencia y no se ha presentado a trabajar. Ha llenado de recursos administrativos para no cumplir con esa decisión del Ejecutivo”.

Además, señaló que el profesional continúa renovando pedidos de licencia mientras percibe su salario mensual.

“Cobra su sueldo todos los meses, un sueldo que anda en torno al millón y medio de pesos, sin venir a prestar tareas y abusando del sistema de licencia”, afirmó.