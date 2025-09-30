Bajo el título “Sastre y su dogmática actitud”, Quiróz comparó al edil con el rey de España en su recordada frase a Hugo Chávez. “Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Chávez le gritó: ‘¿por qué no te callas?’, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos”, señaló.

Con tono irónico, Quiróz lo llamó “el concejal Marley”, acusándolo de destinar recursos de su gestión para viajes internacionales. “Este eterno concejal tiene entre sus iniciativas para mejorar la calidad de vida de los concordienses el cambio de nombres de un par de salones municipales, el intento de cambiar el nombre a la avenida costanera y un proyecto de ordenanza con sentido lógico cuando era oposición, que consistía en prohibir el ingreso de familiares a la Municipalidad; cuestión que cambió de lógica al ser oficialista e ingresar a su hermano como funcionario de Obras Públicas”, expresó.

El dirigente peronista también criticó lo que denominó las “contradicciones permanentes” de Sastre: “hermanos no, hermanos sí, ajuste sí, pero también viajes por el mundo; ser parte del poder legislativo pero llamar a silencio a quien opina diferente; un camaleónico concejal que se mimetiza permanentemente”.

Finalmente, Quiróz defendió el rol del peronismo en la ciudad y sus gestiones para concretar obras. “De manera inconsciente reconoce los logros de una gestión peronista para conseguir financiamiento, incluso con un presidente de otro espacio político. Sastre, a pesar de su exigua experiencia en gestión, debe saber que no nos consideramos dueños de las obras; sí defendemos el trabajo de un equipo que dejó muchísimas mejoras a la ciudad y a los concordienses”, concluyó.