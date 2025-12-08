Satalia Méndez le apuntó a la gestión de Azcué: “En estos dos años lo único que hizo fue marketing”

Durante la entrevista, Satalia Méndez destacó que el Concejo Deliberante cumple un rol fundamental como “caja de resonancia de la ciudad” y remarcó que la tarea de la oposición se basa en tres ejes centrales: legislar, controlar y, llegado el caso, destituir. En ese sentido, subrayó que la actividad legislativa ha sido intensa y anticipó que los próximos años lo serán aún más. “Todavía estoy en un 70 por ciento, me falta un 30 para llegar al 100”, expresó, en referencia a un mayor endurecimiento de su rol político.

Uno de los puntos más críticos de su exposición estuvo dirigido a la política comunicacional del Ejecutivo. Cuestionó especialmente recientes anuncios sobre inversiones en EDOS, donde —según indicó— se intentó presentar como histórica una inversión que no se condice con la realidad. “Celebro que el intendente gestione e invierta, pero no comparto que se venda como la mayor inversión en diez años cuando los propios trabajadores aseguran que en la gestión anterior también se invirtió fuertemente”, señaló. Además, recordó que muchos de los vehículos que el oficialismo mostró como abandonados fueron incluidos en una ordenanza enviada por el propio Azcué para ser rematados, lo que —a su entender— dejó en evidencia una estrategia comunicacional fallida.

Satalia Méndez rechazó además la idea de que la gestión anterior haya dejado al municipio en una situación de quiebre. “En política queda lo que uno hace. En estos dos años no he visto hechos concretos de transformación para Concordia. Todo se resume a marketing y a hablar de la gestión anterior”, afirmó. En esa línea, también cuestionó la falta de llegada de nuevas industrias a la ciudad y remarcó que la única empresa anunciada para el Parque Industrial pertenece a la del ex intendente Peronista Enrique Cresto.

Sobre la política tributaria, el concejal expresó su preocupación por los anuncios de reducción de tasas, recordando que existen ordenanzas que destinan parte de esos recursos a áreas sensibles como discapacidad y VIH. Indicó que recién recibió el proyecto de ordenanza tributaria, de más de 60 páginas, y que durante el fin de semana lo analizará en profundidad.

También se refirió al pedido del intendente a la Justicia para que investigue a la gestión anterior. “Hasta ahora no hay pruebas de que se haya iniciado una investigación formal. Todo quedó en el terreno del marketing. Cuando haya una imputación o un expediente en marcha, recién ahí podremos hablar de hechos”, sostuvo.

En relación a la próxima sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, prevista para el viernes 12 de diciembre, adelantó que el bloque justicialista presentará una propuesta propia, aunque evitó dar detalles. Finalmente, sobre los dos años que restan de mandato, afirmó que endurecerá su rol opositor, aclarando que no será desde una postura destructiva. “Hay mucha inexperiencia en el bloque oficialista, con excepción del concejal Felipe Sastre, pero nuestro rol es controlar, aunque eso parezca molestarles”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas