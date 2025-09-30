Satalia Méndez le respondió a Francolini: “Si tiene que dar explicaciones, que se las dé a Azcué o a quien corresponda”

En un duro descargo enviado a la redaccion de 7Paginas, Satalia Méndez señaló: “Señor Francolini, si usted tiene que dar respuestas por su gestión, hágalo tranquilo, no se ponga nervioso. Si hizo las cosas bien, seguramente no tendrá ninguna consecuencia. Ahora, si hoy debe dar esas respuestas es porque el intendente de su mismo espacio, Francisco Azcué, ahora en plena campaña presentó la auditoría que realizó hace casi dos años, está claro que lo hace con fines electoralistas para hacerse el sheriff. Y parece que no midió las consecuencias, porque lo termina poniendo nervioso a usted”.

El edil subrayó que no fue él quien señaló las irregularidades, sino el propio intendente Azcué, aliado político actual de Francolini:

“Usted, que antes fue peronista y ocupó el cargo de intendente en el período que se hizo la auditoría, aparece involucrado en algunos de los temas que el intendente tilda de irregulares, ¿es acaso mi culpa?. Le recomendaría que tenga valentía y le reclame a Azcué. Si no tuvo lealtad, seguro le estoy pidiendo demasiado con que usted tenga valentía, más allá de ello a usted le sigo teniendo el mayor de los aprecios.”.

Finalmente, Satalia Méndez marcó que su rol fue únicamente señalar lo evidente: “Estaría bueno que antes que a la prensa le dé las respectivas explicaciones a a Azcué o a donde corresponda. Y el pase de facturas hágaselo a su intendente, no a mí. Yo solo marqué que usted era intendente y gestionaba cuestiones que él mismo ahora describe como irregulares”.

Con este cruce, el concejal peronista volvió a poner en el centro del debate las consecuencias políticas y judiciales de la auditoría presentada por la gestión de Francisco Azcué, y apuntó directamente contra la figura de Francolini en medio de un clima de fuerte tensión política en Concordia.