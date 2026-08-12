Satto anticipó un «verano sin río» por El Niño y evitó dar un diagnóstico crítico sobre el turismo

Satto enmarcó la situación en un problema macroeconómico general, no exclusivo del turismo: dijo que hay «motores de la economía que han arrancado» y otros que «todavía no arrancan», como el comercio, la industria y algunas prestaciones gastronómicas y hoteleras. Aclaró, sin embargo, que hay sectores turísticos que sí mantienen buena ocupación, «porque se nutren de turismo extranjero, o de un poder adquisitivo más alto que sí puede consumir».

El funcionario también apuntó a que los resultados de bares, restaurantes y alojamientos no dependen únicamente del turismo, sino del consumo local y de dinámicas que exceden la actividad: mencionó el impacto de «la virtualidad, la distancia» y los cambios en el movimiento de viajantes, docentes y profesionales que antes se hospedaban en los hoteles de la provincia. Según explicó, esos cambios «requieren de todo un ajuste, de toda una modernización» en la forma de comercializar y en el esquema de gastos de cada prestador.

En diálogo con Un martillo para darle forma – Radio Plaza, el funcionario rechazó que desde su gestión se maquillen los números: «de ninguna manera intentaríamos forzar un dato, falsear un dato o vender una realidad por otra», afirmó, y remarcó que hay factores «fuera de nuestra posibilidad de acción» que exceden a la cartera provincial. Se definió como parte de un equipo «amigo de las mediciones» y aseguró que, ante cualquier señalamiento concreto sobre un punto débil de la gestión, «ahí ajustaremos, por supuesto».

Consultado por la llegada del fenómeno de El Niño para el verano, Satto confirmó que la provincia ya está en alerta y que se anticipó a la situación con diagnósticos y pronósticos propios. «Prácticamente vamos a tener un verano sin río, o con excesos de precipitaciones, excesos hídricos, costas inundadas», advirtió, aunque remarcó que la intención del gobierno es «potenciar la actividad en las termas, la actividad en los monumentos históricos, los parques nacionales» y sostener los carnavales en la medida en que el clima lo permita.

El funcionario detalló que ya se conformaron mesas de trabajo y de adaptación al fenómeno climático junto a municipios y actores del sector privado, con eje en las localidades ribereñas de la costa del Paraná —Río Nativo, La Paz, Antelena, Villa Urquiza, Paraná y Gualeguay— y también en la costa del Uruguay. Explicó que se están realizando tareas de «ingeniería, trabajos en desagües, en desobstrucción de alcantarillas» para reducir el impacto de las crecidas, en articulación con Santa Fe, Corrientes, Misiones y el resto del litoral, dado que las lluvias que alimentan las cuencas del Uruguay y el Paraná se originan en Brasil.

Sobre las comparaciones con la creciente histórica de 1982-83, Satto pidió cautela: dijo que «las certezas son complejas» porque intervienen múltiples factores —dónde se producen las lluvias, si son aguas arriba o abajo de una represa, el efecto de la sudestada— que hoy hacen difícil precisar en qué nivel se estabilizarán los ríos. Por último, adelantó que el 24 de agosto habrá en Paraná una convocatoria de la Agencia Nacional de Emergencia para precisar los pronósticos meteorológicos de cara al verano.

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