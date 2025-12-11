Satto: “Entre Ríos es una provincia que tiene mucho para ofrecer, por eso estamos potenciando las microrregiones”

Satto destacó que el reciente lanzamiento de las temporadas de verano en distintas localidades entrerrianas —incluida Federación— marca un buen punto de partida de cara a los meses de mayor actividad. “Hay una linda expectativa, interesante, porque se nota después de un año difícil para el sector, con dificultades de varios tipos”, afirmó. Según explicó, los fines de semana largos de octubre y noviembre dejaron indicadores alentadores y reforzaron la idea de que el verano podría tener un comportamiento positivo.

Eventos que impulsan el turismo

El funcionario remarcó que los destinos con fiestas populares, espectáculos o actividades deportivas registran los mejores niveles de ocupación. “En los lugares donde existen esos eventos es donde mejor registro tenemos”, señaló. Entre los más convocantes mencionó el Carnaval del País en Gualeguaychú, las fiestas de la playa y del lago, la Fiesta Nacional de la Artesanía, competencias deportivas y celebraciones locales a lo largo de ambas costas.

Como ejemplo reciente citó la Fiesta del Pescado y el Pacú en Gualeguay, que alcanzó el 100% de ocupación y registró cerca de 900 pescadores inscriptos.

Microrregiones: un nuevo modelo de promoción

Durante la entrevista, Satto explicó el cambio estratégico que Entre Ríos impulsó en materia de ordenamiento turístico. La provincia dejó atrás el esquema tradicional de corredores y adoptó el sistema de microrregiones.

“Entendimos que el turista no circula de ese modo. No es el mismo visitante el que elige Gualeguaychú, Federación o Chajarí. Por eso proponemos que recorra por cercanía, en círculos, como manchas dentro del mapa”, expresó.

Federación forma parte de la Microrregión del Lago, junto a Concordia, Chajarí, Santa Ana y Villa del Rosario, una zona que ofrece atractivos como complejos termales, actividades náuticas, bodegas, museos y paseos productivos. “Esto permite mostrar una oferta más amplia, y facilita también la presentación en ferias, donde es más efectivo promocionar diez microrregiones que sesenta destinos por separado”, remarcó.

Estrategia de promoción y presencia permanente

Consultado sobre la difusión en medios nacionales y acciones en el exterior, Satto subrayó que Entre Ríos mantiene presencia durante todo el año, no solo en verano. “Hay que mantener a la provincia en vidriera permanentemente”, dijo, destacando participaciones recientes en FIT, Caminos y Sabores, la Rural y misiones de promoción en Uruguay.

Asimismo, celebró la reinauguración del Aeropuerto Internacional de Concordia, al considerar que abre nuevas posibilidades para el turismo de eventos y reuniones, un segmento que potencia destinos incluso fuera de temporada.

Tarifas y contexto económico

El titular de Turismo provincial hizo especial hincapié en la responsabilidad de los prestadores y desestimó la idea de que los servicios turísticos fijan precios excesivos. “Nadie quiere ahuyentar al turista. El prestador cuida la tarifa más que nadie”, aseguró. Según explicó, muchos establecimientos trabajaron incluso cubriendo costos en los meses más complejos para sostener la actividad y cumplir obligaciones.

Infraestructura, conectividad y obras clave

Satto también brindó un balance de mitad de gestión, enfatizando que el gobierno provincial trabaja sobre bases estructurales que trascienden lo inmediato: recuperación de rutas nacionales y provinciales —con especial mención al deterioro histórico de la autovía 14—, mejora en la conectividad digital, obras ambientales, modernización de servicios urbanos y proyectos largamente demorados como el aeropuerto de Concordia.

“Son cuestiones de fondo que impactan directamente en la actividad turística. No se puede vender una provincia si las rutas están destruidas o si un destino no tiene buena conexión a Internet”, sostuvo.

La planta de hidrógeno verde en Uruguay

En relación a la preocupación institucional generada por el proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde frente a las playas de Colón, Satto confirmó que la provincia continúa realizando gestiones diplomáticas. Recordó que el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo reuniones con el presidente uruguayo y autoridades de cancillería para pedir que la planta no se ubique en ese punto del río. “No ha ocurrido y seguimos gestionando. El momento de dar la pelea es ahora”, afirmó.

Relación con Federación

El funcionario destacó la articulación permanente con la Secretaría de Turismo de Federación. “Siempre trabajamos en conjunto. Me han convocado a eventos, reuniones y actividades, y la relación es muy buena. No se puede trabajar de manera aislada si queremos hacer turismo de calidad”, expresó.