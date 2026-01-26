Satto fue oficializado como titular del Ente Mixto de Turismo y comienza el nuevo esquema en la provincia

La medida fue dispuesta a través del decreto N° 121/2026 y habilita el funcionamiento del primer organismo de estas características en Entre Ríos, que operará bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.

Con esta decisión, el gobierno provincial avanza en la implementación del Ente Mixto de Turismo, creado por la Ley N° 11.183, sancionada en 2025, que estableció un modelo de gestión asociada entre el Estado y el sector privado para el diseño, ejecución y control de políticas, programas y acciones vinculadas al desarrollo, fomento y promoción del turismo entrerriano.

El EMTURER fue concebido como un organismo descentralizado dentro de la Administración Pública Provincial, al que se le transfieren las competencias centrales, los objetivos estratégicos, el presupuesto, el patrimonio y los recursos humanos que hasta ahora dependían de la Secretaría de Turismo.

“Es el primer Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y responde a una demanda histórica del sector, que asumimos como un compromiso desde el inicio de la gestión”, destacó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

Integración del directorio

La ley que dio origen al organismo prevé un directorio integrado por 15 miembros, con representación del sector público, privado e institucional. Estará conformado por cinco funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, un legislador por cada Cámara del Poder Legislativo, representantes del Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos (COPROTUER) y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), además de cinco referentes del sector privado.

Estos últimos serán designados por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), entidades hoteleras y gastronómicas vinculadas a FEHGRA, delegaciones entrerrianas de UTHGRA, la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (ASEAVyT).

Durante el año 2025, en paralelo al tratamiento y sanción de la ley, representantes del sector público y privado del turismo entrerriano mantuvieron encuentros periódicos para definir la dinámica de funcionamiento del Ente Mixto, promoviendo el diálogo, el consenso y la construcción de una agenda común para el sector.

Con la designación de su presidente y el avance en la conformación de las autoridades, el EMTURER inicia ahora su etapa operativa. Desde el Ejecutivo provincial consideran que 2026 será un año clave para poner en práctica este nuevo modelo de gobernanza turística, con el objetivo de fortalecer la planificación estratégica, la articulación institucional y el crecimiento sostenido del turismo en Entre Ríos.