Satto: “Se comenzaron a ver los resultados del programa de turismo que armamos para Entre Ríos”

Satto subrayó que la planificación es una herramienta indispensable para cualquier gestión pública. “Tener un proyecto, una hoja de ruta, un norte bien indicado es el 50% de las posibilidades de éxito”, expresó, al tiempo que remarcó que el turismo entrerriano estuvo durante muchos años condicionado por la falta de planificación y continuidad en las políticas públicas.

En ese marco, explicó que el actual programa de turismo fue elaborado incluso antes de que Rogelio Frigerio accediera a la gobernación, a partir de un trabajo previo desarrollado dentro de la Fundación Pensar. “Asumimos con un plan ya diseñado, que luego empezamos a ejecutar desde el primer día de gestión”, precisó.

Uno de los ejes centrales de la nueva política turística es el cambio en el modelo de gobernanza. Satto explicó que se dejó atrás el esquema centralizado de decisiones para avanzar hacia un modelo horizontal, con participación de hoteleros, gastronómicos, agencias de viaje, colegios profesionales, sindicatos y el ámbito académico. “Hoy el turismo se gestiona como un sistema, con decisiones colectivas y objetivos comunes”, señaló.

Buenos indicadores y fuerte impacto económico

Al ser consultado sobre el presente del sector, el funcionario fue contundente: “Estamos en un buen momento”. Como ejemplo, mencionó los resultados del último fin de semana largo, cuando ingresaron cerca de 300 mil visitantes a la provincia. “Eso generó alrededor de 20 millones de dólares en un solo fin de semana. Es un dato que habla por sí solo”, afirmó.

Además, destacó el rol clave que cumplen los municipios en el desarrollo del turismo, a través del trabajo “de abajo hacia arriba”, con el compromiso de intendentes y directores de turismo. “Entre Ríos tiene 10 microrregiones turísticas, con un promedio de 15 a 20 destinos en cada una. Eso nos da una diversidad enorme de propuestas”, detalló.

En ese sentido, recordó que la provincia cuenta con 16 complejos termales, una amplia agenda de carnavales, múltiples fiestas provinciales y nacionales, y una oferta que permite que “cada fin de semana haya opciones en distintos puntos del territorio”.

Expectativas positivas para la temporada de verano

Consultado sobre las expectativas para la próxima temporada estival, Satto se mostró optimista, aunque prudente. “Todo parece indicar que vamos a tener una buena temporada. Los números de noviembre fueron muy buenos y los relevamientos previos muestran una ocupación interesante en varias ciudades”, anticipó.

También adelantó que el próximo 11 de diciembre se realizará el lanzamiento oficial de la temporada de verano en la costa del río Paraná, en la localidad de Villa Urquiza, con la presencia del gobernador Frigerio y gran parte del gabinete provincial.

Otro aspecto clave que destacó fue el avance del Observatorio Económico Turístico, que permitirá incorporar herramientas de big data para mejorar la toma de decisiones. “Vamos a poder saber con más precisión de dónde vienen los turistas, qué buscan, su rango etario y sus preferencias”, explicó.

Pesca deportiva y tecnología

Satto resaltó además el crecimiento sostenido del turismo de pesca deportiva, especialmente en ciudades ribereñas como La Paz, Santa Elena y Gualeguay, donde esta actividad constituye el eje central de la oferta turística y convoca a cientos de embarcaciones en cada festival.

Por último, destacó la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para la promoción, como el influencer virtual “Carpi”, que viene recorriendo distintas ciudades entrerrianas con gran repercusión en redes sociales. “Está rompiendo todos los récords de visualizaciones”, aseguró.

Redaccion de 7Paginas