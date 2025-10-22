Schattenhofer destacó el éxito de la Expo “Concordia Produce 2025”: “El saldo fue altamente positivo”

Durante dos jornadas en el Parque Central “Viñedos Moulins”, más de 80 expositores de distintos sectores presentaron sus productos y servicios, generando nuevas oportunidades de negocios y potenciando la visibilidad de la producción regional.

El encuentro incluyó además charlas, conferencias y capacitaciones destinadas a promover la innovación y la vinculación entre el ámbito académico, empresarial y el público en general, con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo sostenible y articulado.

El secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos:

“La Expo Concordia Produce 2025 reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de la ciudad y la región, potenciando la producción local y fortaleciendo los lazos de cooperación con Salto y Federación”.

Asimismo, destacó que el evento deja un saldo altamente positivo tanto por la participación del sector privado como por el acompañamiento del público:

“Esto nos impulsa a seguir trabajando por una Concordia que planifique su crecimiento con una mirada territorial equilibrada y sostenible. Estamos consolidando un modelo de desarrollo que pone en valor a nuestros productores, a la economía verde y a la innovación como pilares del futuro”, remarcó.

Desde la Municipalidad agradecieron a expositores, visitantes y participantes por hacer posible la Expo y reafirmaron su compromiso de seguir impulsando la producción, el comercio y el turismo regional como ejes estratégicos para el crecimiento de Concordia y su zona de influencia.