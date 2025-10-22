7PAGINAS

Miércoles 22 de octubre de 2025
Schattenhofer destacó el éxito de la Expo “Concordia Produce 2025”: “El saldo fue altamente positivo”

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, celebró con satisfacción la realización de la Expo “Concordia Produce 2025”, un evento que se consolidó como un espacio clave para la promoción de la producción local y el fortalecimiento de los vínculos productivos, turísticos, académicos y culturales de la región.
Redacción 7Paginas

Durante dos jornadas en el Parque Central “Viñedos Moulins”, más de 80 expositores de distintos sectores presentaron sus productos y servicios, generando nuevas oportunidades de negocios y potenciando la visibilidad de la producción regional.

El encuentro incluyó además charlas, conferencias y capacitaciones destinadas a promover la innovación y la vinculación entre el ámbito académico, empresarial y el público en general, con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo sostenible y articulado.

El secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos:

“La Expo Concordia Produce 2025 reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de la ciudad y la región, potenciando la producción local y fortaleciendo los lazos de cooperación con Salto y Federación”.

Asimismo, destacó que el evento deja un saldo altamente positivo tanto por la participación del sector privado como por el acompañamiento del público:

“Esto nos impulsa a seguir trabajando por una Concordia que planifique su crecimiento con una mirada territorial equilibrada y sostenible. Estamos consolidando un modelo de desarrollo que pone en valor a nuestros productores, a la economía verde y a la innovación como pilares del futuro”, remarcó.

Desde la Municipalidad agradecieron a expositores, visitantes y participantes por hacer posible la Expo y reafirmaron su compromiso de seguir impulsando la producción, el comercio y el turismo regional como ejes estratégicos para el crecimiento de Concordia y su zona de influencia.

 