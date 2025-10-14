Schneider sumó el respaldo de Mario Negri y el radicalismo entrerriano refuerza su apuesta legislativa

El encuentro, calificado como un gesto de unidad dentro del radicalismo, se desarrolló en un clima de coincidencia sobre la necesidad de fortalecer la representación entrerriana en el Congreso de la Nación.

Negri, reconocido referente del radicalismo nacional y oriundo de Lucas González (Entre Ríos), expresó su respaldo al espacio que lidera Schneider dentro de la coalición que apoya la gestión provincial de Rogelio Frigerio.

“Me reuní con Mario Negri. El apoyo a esta elección y al Radicalismo de Entre Ríos es una inmensa alegría y responsabilidad para mí. Su experiencia, honestidad y generosidad será fundamental para el proceso legislativo nacional. Gracias por tu apoyo a la lista que integra el radicalismo entrerriano de cara a estas elecciones del 26 de octubre”, manifestó Schneider tras el encuentro.

Desde el entorno del ministro remarcaron que el acompañamiento de Negri representa un aval importante para consolidar el espacio legislativo que busca “fortalecer el trabajo conjunto con la gestión provincial de Frigerio y llevar la voz de Entre Ríos al Congreso”.

El radicalismo entrerriano apunta así a consolidar un bloque con peso propio, que garantice estabilidad política, capacidad de diálogo y defensa de los intereses de los entrerrianos en el ámbito nacional.

Redaccion de 7Paginas