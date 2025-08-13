Schvartzman deja la Subsecretaría de Turismo, pero seguirá al frente del EMCONTUR

Pese a su alejamiento del área municipal, Schvartzman continuará vinculado a la gestión local en un rol clave: seguirá desempeñándose como Presidente Ejecutivo del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR). Desde esa función, buscará dar continuidad a las políticas y programas que han fortalecido la actividad turística y a las acciones de articulación entre el sector público y privado.

En este contexto, el Concejo Deliberante debatirá este jueves un proyecto de modificación de la ordenanza del EMCONTUR, que establecerá que el Presidente Ejecutivo sea designado directamente por el Intendente. Se recordó además que todos los integrantes del Directorio del Ente cumplen sus funciones ad honorem.

Por el momento, la persona que reemplazará a Schvartzman en la conducción de la Subsecretaría de Turismo aún no ha sido definida. Quien asuma tendrá el desafío de sostener y profundizar las políticas vigentes, así como de continuar posicionando a Concordia como un destino turístico de referencia en la región.